France - Allemagne / Une défense infranchissable ?

Titularisés ensemble lors des trois derniers matches de préparation, la défense Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez semble constituer le pilier du groupe de Deschamps.

Aucun but encaissé lors des trois dernières rencontres. La formule semble fonctionner pour les Bleus même si contre les Gallois, l’expulsion rapide de Williams a facilité la tâche des Bleus dans le contrôle de la rencontre. Mais l’association Varane-Kimpembe et les présences dans les couloirs de Pavard et Hernandez font de la défense française une valeur sûre. Et peut-être déterminante dans le parcours à venir pour les Bleus lors de l'Euro.

1 but encaissé en poule en 2016 et en 2018

Vice-championne d’Europe en 2016 et Championne du monde en 2018, l’équipe de France s’était appuyé sur sa défense pour se hisser en huitième de finale lors de ces deux compétitions. Coïncidence à chaque fois, les Bleus n’ont encaissé qu’un but en phase de groupe, à chaque fois sur pénalty.

Dans le jeu, la défense tricolore semblait infranchissable, élément que l’on retrouve lors des dernières sorties des hommes de Deschamps. En plus du talent d’Hugo Lloris et du travail de N’Golo Kanté et de Paul Pogba à la récupération, les quatre de derrière offrent à la fois une tranquillité ainsi qu’une réelle solidité.

Un réel défi contre l'attaque allemande

Avec aucun but encaissé lors des trois derniers matches de préparation, les Bleus se présentent contre l’Allemagne avec une grande confiance. Cependant, il faudra se méfier des offensives de la Mannschaft menées par Havertz, Muller et Gnabry.

Mais contre le Portugal ou la Suède en ligue des Nations, Raphael Varane, Presnel Kimpembe Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont montré que face à de grands attaquants, ils répondaient présents. Un élément de plus pour croire à un beau parcours tricolore lors de cet Euro.