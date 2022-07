France - Belgique (2-1) : Les Bleues en quarts, Katoto blessée

EURO 2022 FEMININ DE FOOTBALL - Revivez les moments forts du succès de la France face à la Belgique (2-1), lors de la 2e journée de la phase de groupes. Profitez également des vidéos de la rencontre.

Fin du live de France - Belgique

Ce live du match France - Belgique, comptant pour la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin, est à présent terminé.

Retrouvez le résumé de la rencontre, les moments forts et les réactions en vidéo. Rendez-vous le lundi 18 juillet pour la rencontre face à l'Islande.

Information : Entorse du genou pour Katoto

On en sait plus sur la blessure de Marie-Antoinette Katoto. L'attaquante du PSG a souffert d'une entorse au genou droit lors de la première période de France - Belgique. C'est Corinne Diacre qui l'a annoncé en conférence de presse.

"Pour le moment, c'est une entorse du genou", a précisé la sélectionneure des Bleues. Katoto va passer des examens vendredi.

Diani : "Je suis vraiment contente"

Au micro de Marine Marck pour TF1, Kadidiatou Diani a évoqué son premier but en compétition internationale.

"Oui, forcément, c'est vrai, c'est beaucoup de fierté. J'étais contente d'avoir marqué mon premier but en compétition . C'est vrai que ce but était attendu et je suis vraiment contente."

"Oui c'est vrai, c'était l'objectif qu'on s'était fixé dans un premier temps : sortir de la phase de poules et aller en quarts de finale, donc l'objectif a été rempli. On attend les prochains résultats pour savoir contre qui on va tomber."

Mbock sur son but : "Beaucoup de fierté et de joie"

Au micro de Marine Marck pour TF1, Griedge Mbock a évoqué son retour en tant que titulaire en défense centrale, mais aussi son but décisif pour la qualification en quarts de finale.

"On a pas trop de nouvelles (de Marie-Antoinette Katoto, ndlr) et on espère que ça va aller pour elle."

"Forcément, j'ai ressenti beaucoup de fierté et beaucoup de joie (d'avoir marqué, ndlr). Mais il y a aussi eu le fait de prendre l'avantage, c'est forcément encore plus fort. Le plus important a été fait, c'était la victoire et la qualification et c'est ce qu'on a fait ce soir et c'est le plus important."

"Forcément un peu déçue de ne pas avoir commencé (contre l'Italie, ndlr), mais, voilà, j'étais tournée vers le collectif. On a un groupe qui est homogène et on aura besoin de tout le monde. Le plus important, c'est de rester focus. On connaît nos objectifs et c'est ça le plus important."

"Le fait de pouvoir se qualifier après le deuxième match, c'est forcément beaucoup plus satisfaisant, ça va nous permettre déjà de bien pouvoir récupérer à la suite de ce match. Et ensuite de bien pouvoir se projeter sur l'Islande et de pouvoir préparer le quart de finale."

Karchaoui : "Corriger ce qu'on a mal fait face à l'Islande"

Au micro de Marine Marck pour TF1, Sakina Karchaoui, la latérale gauche, de l'équipe de France a également salué la qualification en quarts des Bleues.

"C'était l'objectif de se qualifier, de se mettre à l'abri. Maintenant, on a un troisième match à jouer, il faut corriger ce qu'on a mal fait aujourd'hui et se lancer pour les quarts de finale."

"On peut me le reprocher de temps en temps (d'avoir un jeu très actif, ndlr), mais voilà, c'est mon jeu. C'est comme ça que je prends plaisir à jouer, tout en servant le collectif, bien sûr, et en restant et très forte défensivement."

"Avec Delphine (Cascarino, ndlr) je m'entends super bien. On a joué ensemble en sélection des jeunes, on a beaucoup d'automatismes elle et moi et je suis contente qu'elle soit élue meilleure joueuse."

Diacre : "On peut se projeter"

Au micro de Marine Marck pour TF1, la sélectionneure de l'équipe de France a affiché sa satisfaction après la qualification de ses joueuses en quarts de finale.

"C'était important, on savait le résultat du match Italie contre Islande. Le fait d'avoir gagné nous donne la qualification et on peut se projeter un tout petit peu plus loin."

"Le problème, c'est quand on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts, je pense qu'on commence à douter. On a aussi mis moins de rythme."

"On est tombé aussi face à une belle équipe belge qui a très bien défendu. Il n'y a pas que nous, il y aussi un bel adversaire qui a joué avec toutes ses armes et c'est une belle équipe, très sincèrement."

Le chiffre : 16

Seize, comme le nombre de victoires consécutives des Bleues. Plus qu'une pour égaler le record historique qui remonte à une décennie.

Les statistiques personnelles : Karchaoui

La joueuse du PSG, passeuse décisive sur le but de Kadidiatou Diani, avec l'assistance de Delphine Cascarino, a été une des meilleures Bleues sur le terrain face à la Belgique.

Les statistiques du match

Possession de balle : France (62%) / Belgique (38%)

Tirs : France (27) / Belgique (2)

Ballons d'attaques : France (54) / Belgique (13)

Corners : France (11) / Belgique (1)

Précision des passes : France (88%) / Belgique (80%)

Passes tentées et réussies : France (571 - 505) / Belgique (387 - 310)

Ballons récupérés : France (52) / Belgique (46)

Hors-jeux : France (2) / Belgique (1)

Distance parcourue : France (109,9 Km) / Belgique (116,2 Km)

Groupe D : La France en quarts et 1ère de la poule

Mission accomplie pour les Bleues : deux matches, deux victoires et la première place de la poule D assurée.

Elles joueront les quarts de finale contre les Pays-Bas ou la Suède le samedi 23 juillet prochain.

Le classement du groupe D

France : 6 points Islande : 2 Belgique : 1 Italie : 1

2e période : France - Belgique (2-1)

90e+6 : FIN DU MATCH A ROTHERHAM ! La France bat la Belgique sans briller et fait coup double : qualification pour les quarts de finale et première place du groupe D.

90e+5 : EVRARD ENCORE ET TOUJOURS ! Elle sort le joli coup de tête de Wendie Renard !

90e+4 : EVRARD ENCORE ! La gardienne belge met Malard en échec. L'attaquante a été servie dans la surface et son tir à bout portant n'a pas été assez bien travaillé.

90e+1 : Changements pour la France : Ella Palis et Melvine Malard entrent en jeu / Grace Geyoro et Delphine Cascarino sortent.

90e : Cinq minutes de temps additionnel.

90e : EVRARD ! ET LE RATE DE RENARD SUR LA SECONDE CHANCE ! La portière belge est partie du bon côté, le gauche, pour repousser le penalty de la capitaine des Bleues. Puis, celle-ci a eu une seconde chance, mais elle a raté sa reprise du gauche devant le but vide.

89e : PENALTY ! Et second jaune pour Tysiak, qui est donc expulsée.

88e : Madame Foster va vérifier avec l'écran VAR. La bras gauche de Tysiak a en effet contré le tir de Geyoro avec sa main gauche.

87e : Check VAR pour un penalty potentiel.

86e : Un 10e corner pour les Bleues ! Et ça se termine par une tête de Renard mal dégagée par Tysiak dans les pieds de Geyoro dont la reprise excentrée est contrée... Encore un corner.

84e : Attention, les Bleues ! Peyraud-Magnin sort pour capter un centre venu du côté droit, mais elle se prend les jambes de Renard, juste à côté. La Lyonnaise sort le danger après ce raté de communication.

82e : Faute de Tysiak sur Sarr, lancée sur le côté gauche. Carton jaune pour la Belge.

80e : Timide percée française dans le camp belge mais ça ne donne rien.

78e : Changement pour la Belgique : Hannah Eurlings entre / Elena Dhont sort

77e : La Belgique reprend la possession du ballon et se montre menaçante. Renard intervient par deux fois avec assurance pour soulager les Bleues.

75e : Bacha ! La joueuse de l'OL tente une reprise lointaine sur un ballon mal dégagé par la défense belge. Sarr, servie à l'entrée de la surface, avait mal contrôlé le ballon et vu la défense belge la devancer...

75e : 8173 spectateurs sont présents ce soir au New York Stadium de Rotherham.

74e : Sarr réclame une faute de l'entrante Tysiak, mais rien du tout selon l'arbitre.

73e : Peyraud-Magnin ! Bonne lecture du jeu de la gardienne des Bleues qui est venue capter dans les airs le centre de Dhont, située sur le côté gauche.

72e : La Belgique fait tourner le cuir.

70e : Changement pour la Belgique : Amber Tysiak entre / Laura De Neve sort

70e : Le corner ne donne rien, Evrard capte le CPA de Bacha.

69e : Très bon travail défensif de De Neve qui devance Karchaoui dans la surface et dégage le danger en corner.

68e : Le tir raté de Sarr ! Servie en retrait dans la surface, la buteuse du Paris FC a trop assuré sa reprise du plat du pied sur ce centre de Delphine Cascarino. Evrard a sorti cette frappe !

67e : Les Bleues pas loin du 3e but ! Bon travail de Karchaoui sur le côté gauche, avec un "une-deux", puis un centre dévié de la tête par Sarr. Evrard s'empare du cuir, mais le perd aussitôt. Cascarino arrive mais la gardienne reprend le cuir et obtient une faute.

67e : La petite statistique du 14 juillet : Kadidiatou Diani est devenue la première joueuse des équipes de France dames et messieurs à marquer le jour de la fête nationale.

66e : Changements pour la France : Selma Bacha et Sandie Toletti entrent en jeu / Kadidiatou Diani et Clara Matéo sortent

65e : Bonne interception de Delacauw dans l'entrejeu, mais le ballon est rapidement perdu.

65e : Les Bleues reprennent le ballon, mais avec beaucoup d'imprécisions.

64e : Un corner pour les Belges qui est repoussé. La menace continue de se préciser.

63e : Hors-jeu sifflé contre Minnaert dans la surface des Bleues. L'entrante avait eu un gros loupé avec sa tentative de tir, pas plus mal que le drapeau se lève.

62e : Trouvée aux 18 mètres, plein axe, Matéo se fait bousculer, mais pas de faute selon madame Foster.

61e : La Belgique monte d'un cran et gêne de plus en plus les Bleues.

59e : Périsset contre une frappe belge.

59e : Changements pour la Belgique : Laura Deloose et Feli Delacauw entrent / Davina Philtjens et Justine Vanhaevermaet sortent

58e : Premier ballon d'attaque pour la Belgique dans cette seconde période, mais Bock est vigilante dans les airs et sort le danger.

57e : Geyoro tombe dans la surface mais pas de penalty sifflé par madame Foster.

55e : Le centre-tir de Matéo ! Quel coup de patte de la n°10 française, positionnée sur le côté droit, mais le ballon sort. Evrard a eu une petit frayeur quand même...

54e : Sarr ! Lancée en profondeur par Matéo, la buteuse du Paris FC prend la défense belge de vitesse, arrive balle au pied dans la surface, mais Nicky Evrard sort bien dans ses pieds et évite le tir.

53e : Un corner pour les Bleues : Renard vient placer sa tête, mais sans apporter de danger.

52e : La Belgique tient un peu plus le ballon qu'en première période.

49e : Bon travail de Geyoro dans l'entrejeu. Elle sert Diani sur le côté droit et le centre de cette dernière est repoussé par la défense belge.

48e : Trois Bleues à l'échauffement, dont Bacha et Toletti.

47e : Déjà une opportunité pour Diani mais ça donne rien ! Quel départ !

46e : Changement pour la Belgique : Marie Minnaert entre / Jody Vangheluwe sort

46e : C'est reparti à Rotherham !

Katoto sur des béquilles

Touchée au genou, la buteuse du PSG est réapparue avec sa poche de glace, mais aussi sur des béquilles en tribunes.

Diacre : "Cela ne semble pas méchant pour Katoto"

Au micro de Marine Marck sur TF1, Corinne Diacre a donné quelques nouvelles de Marie-Antoinette Katoto, touchée au genou droit.

"Oui notamment sur les sorties de balle, mais on va le rectifier en seconde période avec des changements sur le positionnement."

"Je n'ai pas eu le temps de faire le point avec elle, je me suis concentrée sur les joueuses, mais ça ne semble pas méchant. Elle a mal en tous cas."

Les statistiques de la 1ère période

Possession de balle : France (69%) / Belgique (31%)

Tirs : France (14) / Belgique (1)

Ballons d'attaques : France (29) / Belgique (5)

Corners : France (7) / Belgique (0)

Précision des passes : France (90%) / Belgique (79%)

Passes tentées et réussies : France (336 - 302) / Belgique (162 - 128)

Ballons récupérés : France (22) / Belgique (22)

Hors-jeu : France (1) / Belgique (0)

Distance parcourue : France (56,3 Km) / Belgique (59,4 Km)

1ère période : France - Belgique (2-1)

45e+6 : MI-TEMPS ! La France mène au score d'une courte tête face à la Belgique. Dominatrices, mais brouillonnes, notamment dans l'entrejeu et en difficulté sur les transitions défensivement, les joueuses de Corinne Diacre ont affiché quelques défauts lors de ce premier acte.

Mais la qualité de passe de Clara Matéo et la grinta de Griedge Bock ont fait des merveilles après le but égalisateur belge.

45e+5 : Un centre de Karchaoui vers Diani dans la surface, mais la tête de la Parisienne passe à côté...

45e+3 : Joli ballon pour les Bleues, avec encore Matéo à la passe mais Sarr donne mal le ballon à Diani dans la surface... Quel dommage !

45e : Cinq minutes de temps additionnel minimum pour cette première période.

44e : Eve Périsset et Sakina Karchaoui sont les deux joueuses qui touchent le plus de ballons côté Bleues lors de ce France - Belgique.

42e : C'est le 8e but avec l'équipe de France pour Griedge Mbock.

41e : BUUUUUUT DES BLEUES ! MBOCK REMET LA FRANCE DEVANT ! Suite à un corner repoussé, Clara Matéo récupère le ballon sur le côté droit, près de la ligne, évite la sortie de but, slalome dans la surface et centre du gauche sur la tête de Griedge Mbock qui catapulte un coup de canon de la tête dans le but ! 2-1.

38e : Les Bleues repartent à l'assaut du but belge, mais avec toujours autant d'imprécisions.

36e : BUUUUUUT POUR LA BELGIQUE ! Superbe action des Belges sur le côté gauche, une séquence conclue par Cayman du pied gauche dans la surface après un bon relais de Tessa Wullaert ! Les Bleues piégées... 1-1

34e : Nouveau corner pour les Bleues. C'est joué à deux Matéo et Cascarino, mais mal, et Matéo contre un dégagement belge... Sortie de but et une belle opportunité de manquée pour les Bleues.

32e : Discussion entre Cascarino et l'arbitre. L'attaquante en a marre de recevoir des coups et se plaint aussi des non-avantages sur les fautes des Belges.

29e : Faute sur Cascarino dans la surface ? L'arbitre dit non et elle avait raison. Dans la foulée de cette charge, Matéo avait frappé à côté.

25e : Léger coup d'oeil sur Marie-Antoinette Katoto sur le banc. Une poche de glace a été positionnée sur son genou droit. Inquiétant.

24e : Tentative lointaine de Charlotte Bilbaut après ce corner dégagé par les Belges.

23e : 70% de possession de balle pour la France

23e : Le coup franc est botté par Périsset sur Renard, mais la capitaine des Bleues, entouré de trois rivales, est contrée. Corner.

22e : Grosse faute sur Diani aux 25 mètres. L'attaquante avait chipé un ballon dans le camp belge, avant de filer vers le but adverse.

20e : La rencontre est peu plus calme. Mais les Bleues restent dans le camp adverse.

18e : Le ballon reste en possession des Françaises. On tente quelques passes en profondeur avec Diani mais ça ne passe pas.

17e : Encore la tête de Renard sur corner... C'est contré par De Neve

16e : Changement pour la France : Ouleymata Sarr entre / Marie-Antoinette Katoto sort

15e : DIANI ENCORE ! La buteuse est proche du deuxième but mais la gardienne belge repousse à bout portant sur son poteau...

15e : Katoto sort du terrain, touchée au genou droit...

13e : Des dégâts chez les Bleues : Bilbaut se relève après un choc avec une rivale. Mais c'est Katoto qui inquiète... Le genou droit est touché.

13e : Cascarino ! L'attaquante choisit l'option frappe aux 18 mètres sur un contre, mais sa frappe est contrée.

12e : Peyraud-Magnin ! La gardienne des Bleues se fait une frayeur sur un centre plongeant de Cayman. Plus de peur que de mal. Il a fallu une balle en profondeur pour prendre de vitesse la défense française.

11e : CASCARINO ! L'attaquante envoie une sublime frappe enroulée du pied droit et ça frôle la cage belge...

8e : Check VAR pour un potentiel hors-jeu de Karchaoui

7e : C'est le premier but en compétition internationale pour Kadidiatou Diani, le 19e en sélection.

6e : BUUUUUUUT DES BLEUES ! DIANI ! Transversale de Wendie Renard vers le côté gauche, encore sur Cascarino. Celle-ci combine avec Karchaoui venue dédoubler derrière elle. Le centre arrive au second poteau sur Diani qui place son coup de tête et ouvre le score ! Superbe ! 1-0.

5e : Corner obtenu côté gauche par Cascarino. C'est repoussé mais les Bleues monopolisent le ballon et ça finit par une demande de faute sur Diani. Mais rien selon l'arbitre.

4e : Changement de direction du jeu vers le côté gauche et Karchaoui. Le centre plongeant vers Katoto est menaçant, mais la Parisienne ne peut reprendre...

3e : RENARD ! Premier corner pour les Bleues tapé côté droit par Matéo et la capitaine place son traditionnel coup de tête qui passe juste à côté...

2e : Timide première possession de balle pour les Belges et le ballon revient vite dans les pieds des Bleues.

1ère : Ballon pour les Bleues d'entrée. Après une bonne défense des Françaises, ballon sur Diani côté droit : le centre de l'attaquante ne trouve pas preneur. Cascarino récupère et est également imprécise.

1ère : C'est parti au New York Stadium de Rotherham. Une victoire et les Bleues seront qualifiées en quarts de finale et 1ères de la poule D.

Place aux hymnes

L'hymne belge en premier et puis la Marseillaise, pour le 14 juillet.

Les compositions d'équipes : France

Peyraud-Magnin (G) - Périsset, Mbock, Renard (Cap.), Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Matéo - Diani, Katoto, Cascarino (4-3-3)

Les compositions d'équipes : Belgique

Evrard (G) - Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens - Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans - Dhont, Wullaert, Cayman (4-3-3)

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre, sélectionneure de l'équipe de France :

"Ce que je veux surtout revoir, ce sont des buts. Rien ne m'a déplu (face à l'Italie, ndlr). Un match de foot ne peut pas être 100% parfait. On a pointé du doigt deux ou trois petites choses offensivement et défensivement, mais l'état d'esprit est là. Les filles se battent et à partir de ce moment-là on ne peut pas être déçues. Elles ont prouvé sur ce premier match qu'elles avaient très envie."

Wendie Renard, capitaine de l'équipe de France :

"Il n'y a pas de bataille psychologique (vis-à-vis des autres nations favorites), nous on fait notre petit bonhomme de chemin. Il faut continuer sur notre lancée, avec les objectifs qu'on s'est fixées ensemble."

"Forcément on regarde les résultats (des autres équipes, ndlr), les grandes nations sont au rendez-vous, ce sera à nous d'y être dès demain si on veut continuer cette aventure. Mais on ne se met pas forcément de pression par rapport aux résultats."



Ives Serneels, sélectionneur de la Belgique :

"Tu dois avoir du respect pour chaque joueuse de l'équipe de France car elles sont toutes professionnelles, avec des qualités individuelles énormes. Elles viennent de grands clubs comme Lyon, le PSG et autres grandes équipes. Mais bon c'est onze contre onze, ce sera à nous d'être prêts dès la première minute."





France - Italie : les vidéos du match

Revivez les meilleurs moments du succès inaugural de la France contre l'Italie (5-1).

Les chiffres à savoir

37 - La Belgique n'a plus battu la France depuis 37 ans : c'était en mai 1985.

17 - Un total de 17 rencontres ont été jouées entre les deux nations. La Belgique a remporté 4 confrontations au total.



6 - Les Belges restent sur une série de six défaites consécutives contre l'équipe de France.

1 - C'est la première fois que les deux nations se jouent en phase finale d'une compétition internationale.

Les compositions d'équipes

France : Peyraud-Magnin (G) - Périsset, Mbock, Renard (Cap.), Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Matéo - Diani, Katoto, Cascarino (4-3-3)

Belgique : Evrard (G) - Vangheluwe, Kees, De Neve, Philtjens - Vanhaevermaet, De Caigny, Biesmans - Dhont, Wullaert, Cayman (4-3-3)

Le scénario : Les Bleues qualifiées et premières du groupe si...

Qualification : Si elles battent la Belgique

1ère place du groupe : Si elles battent la Belgique, et que l'Islande ne batte pas l'Italie. Le second scénario est déjà validé. Un succès donnera la qualification et la 1ère place.

Groupe D : Le classement

France : 3 points Islande : 2 Belgique : 1 Italie : 1

Groupe D : L'Italie et l'Islande dos à dos

Les deux nations viennent de se quitter sur un match nul (1-1). L'Islande avait ouvert le score en tout début de rencontre et la Squadra a égalisé à la 62e minute.

La composition probable des Bleues

Peyraud-Magnin (G) - Périsset, Mbock, Renard (Cap.), Karchaoui - Geyoro, Bilbault, Matéo - Diani, Katoto, Cascarino (4-3-3)

Info TF1 : Mbock de retour en défense

Selon les informations de notre consultant Romain Balland, l'équipe de France va pouvoir compter sur le retour de Griedge Mbock en défense centrale pour ce duel face à la Belgique.

La Lyonnaise remplace Tounkara dans l'axe et évoluera aux côtés de Wendie Renard.

Pour le reste de la composition, il y a un autre changement : l'entrée de Clara Matéo à la place de Sandie Toletti dans l'entrejeu. Pour le reste du onze, Corinne Diacre fait confiance aux mêmes que face à l'Italie.

Suivez France - Belgique sur MYTF1 et TF1

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre direct de la rencontre entre la France et la Belgique, match comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de l'Euro 2022 féminin de football.

Les Bleues de Corinne Diacre défient la Belgique au New York Stadium à Rotherham, à 21h00.

Les Bleues de Corinne Diacre défient la Belgique au New York Stadium à Rotherham, à 21h00. Vous pourrez suivre cette rencontre sur cette page écrite, avec toutes les vidéos des meilleurs moments, mais également en vidéo sur MYTF1 et sur votre téléviseur sur TF1.