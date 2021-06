France – Suisse (3-3, tab 4-5) : Les Bleus éliminés après un match fou

Après le scénario fou entre la Croatie et l’Espagne, l’Euro a fourni un autre match incroyable. Malheureusement pour les Bleus, l’issue leur en a été défavorable.

La fin du match peut sembler cruelle pour l’équipe de France. Les coéquipiers d’Hugo Lloris avaient fait le plus dur au cours de la seconde période en stoppant un pénalty, puis en égalisant avant de mener 3-1.

Dans un scénario assez fou, l’équipe de France a concédé l’égalisation lors de la dernière minute du temps réglementaire pour finalement s’incliner aux tirs aux buts.

Une première période à oublier

Les absences de Lucas Hernandez et de Lucas Digne ont obligé le sélectionneur à revoir ses plans. Les Bleus ont commencé la rencontre avec trois défenseurs centraux. Le système de jeu n’a pas fonctionné, le milieu de terrain des Champions du monde ne parvenant pas à organiser le jeu. En face la Suisse a été solide en utilisant bien la largeur du terrain. Très active dans les couloirs, c’est de cette manière que la Nati a ouvert le score.

Sur une frappe contrée, Zuber hérite du ballon sur le côté gauche et centre pour Seferovic. Le numéro 9 helvète prend facilement le dessus sur Clément Lenglet bien trop statique sur cette action. Le seul but des 45 premières minutes assez ternes de part et d’autre. Au total, les Bleus ont frappé 6 fois pour aucun tir cadré, ni d’action mémorable, alors que la Nati a marqué sur sa seule occasion cadrée (pour 5 frappes au total).

Mbappé, Griezmann et Benzema brillent

Au retour des vestiaires, les Bleus montrent bien plus d’envie. Coman remplace Lenglet et donne un style plus offensif et plus équilibré au groupe de Didier Deschamps. Pourtant, sur un contre Pavard provoque un pénalty dès les premières minutes. Hugo Lloris s’impose et détourne la frappe de Ricardo Rodrigues. L’un des tournants du match. Dans la foulée, une vague bleue déferle sur les Suisses qui prennent coup sur coup deux buts de Karim Benzema. Les deux suite à une combinaison entre Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Le trio a enclenché sa troisième vitesse après la pause, et rien ne semble en mesure les arrêter. (2-1, 59ème)

Pogba marque l’un des buts du tournoi

D’autant plus que dans la foulée, l’équipe de France ne baisse pas le rythme. Loin du niveau de la première période, les Champions du monde déroulent et en toute logique creusent l’écart grâce au meilleur joueur français sur la pelouse, Paul Pogba.

Après une tentative repoussée par Karim Benzema, le mancunien décoche une frappe magnifique qui vient se loger dans la lucarne de Sommer. 3-1 à 15 minutes du terme, avec une équipe de France qui réussit tout. Et pourtant…

Trois tirs suisses après la pause, deux buts

Jusqu’à la 81ème minute les Suisses ne montrent rien en seconde période. Juste une frappe, le pénalty de la 55ème minute. Depuis plus rien. Certes les changements suisses apportent plus de fraîcheur, notamment par Mbabu et Fassnacht. Le premier parvient justement à centrer pour Seferovic à la 81ème minute et le numéro 9 suisse prend encore une fois le dessus sur la défense française. Trop facilement.

3-2, à 8 minutes de la fin du match, les Bleus sont toujours qualifiés mais ils laissent une légère impression de fébrilité derrière. Sentiment confirmé par l’action de la 89ème minute de jeu. Pogba perd le ballon dans le rond central et en deux passes, Gavranovic se retrouve en position de frappe à l’entrée de la surface. Son tir trompe Lloris et donne une égalisation inespérée pour la Nati (3-3, 90ème). Trois frappes suisses en deuxième période : un pénalty repoussé et deux buts. Réussite maximale pour les Helvètes. Coman aura la balle de match à l’ultime seconde, mais son tir est repoussée par la barre.

Cruel pour Mbappé

Rien ne sera marqué au cours de la prolongation malgré de belles occasions pour Pavard et Giroud. Le match s’est décidé aux tirs aux buts où la quasi-totalité des tireurs a été très adroite. Lloris a failli sortir le pénalty de Vargas, mais il n’a fait que toucher la frappe du joueur helvète.

Malheureusement c’est Kylian Mbappé qui a vu son tir repoussé par Sommer, échec qui élimine les Bleus et envoie la Nati défier l’Espagne en quart de finale. Cruel pour Mbappé qui a beaucoup couru, qui a beaucoup tenté et qui se trouve à l’origine des deux buts de Benzema. Mais en plus d’erreurs défensives, et de difficultés tactiques les Bleus ont manqué de régularité pour espérer pouvoir se qualifier.