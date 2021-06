France – Suisse / H. Lloris « On ne va pas se chercher d’excuse »

Le capitaine des Bleus a répondu aux questions de Frédéric Calenge suite à l'élimination. Hugo Lloris s'est montré lucide et regrette que l'équipe n'ait pas su conserver son avantage de deux buts.

Il a stoppé un pénalty à 0-1 qui a permis de garder les Bleus dans le match, mais au final, la Suisse est parvenue à s'imposer. Au micro de Frédéric Calenge, Hugo Lloris est revenu sur l'élimination des Champions du Monde dès les huitièmes de finale de l'Euro 2020.

« C'est douloureux »

«C’est douloureux. Encore plus sur une séance de tirs aux buts où ça devient de la loterie. Je pense que le regret qu’on peut avoir c’est en menant 3-1. Je crois que l’équipe de France ces dernières années on a été capables de fermer la boutique comme on dit et ce 3-2 a relancé les Suisses. Et ce but à la dernière minute du temps réglementaire nous fait très mal.

Après à ce moment là du match tout est possible sur une demi-heure. On ne peut pas nous reprocher le manque de générosité, parce qu’on est allé au bout du bout. Après en face aussi, il y avait du répondant, il y avait de l’adversité. Le seul petit regret qu’on peut avoir c’est qu’à 3-1 on doit certainement mieux gérer le match.

Sur la fraicheur et la condition physique

« On ne va pas chercher d’excuse, lorsqu’on rentre sur le terrain on y va avec le mental, avec le physique on essaie de tout mettre tout en œuvre pour réussir. Après on ne peut pas parler de match raté. Maintenant comme on est l’équipe de France, on est l’équipe de France, on est champion du monde en titre, Forcément se faire éliminer en 1/8 c’est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Cela se joue sur les pénaltys il faut digérer cette déception là. »

Sur la première période et sur la tactique

« Après c’est normal lorsque les Suisses prennent l’avantage et en sentant que l’équipe ronronnait un petit peu, il y a eu des changements tactiques et après des changements de joueurs. Mais je pense qu’en deuxième mi-temps on est revenus avec de très très bonnes intentions. On a su renverser le match et je crois que ces deux buts concédés dans le dernier quart d’heure nous font très mal. Même si malgré ça, dans la prolongation on fait de bonnes choses, et on a des situations pour aller chercher le quatrième.

Encore une fois on a puisé dans les ressources. Dès le premier match, face aux Allemands, ensuite les Hongrois, après les Portugais. Il a fallu batailler, batailler, batailler. Ce soir on était encore dans le combat. Mais ça se joue sur pas grand-chose. »

Sur l'avenir du groupe

« Avant tout on va digérer cette défaite. Et surtout le scénario du match. On passe par tous les états en termes d’émotions.

Ça fait partie du jeu, c’est le football, c’est comme ça qu’on l’aime. Lorsque ça ne passe pas comme on le souhaite, forcément ça fait mal, mais dans cette équipe il y a de jeunes joueurs de grands champions, de futurs grands champions… Et dès la saison prochaine il faudra se remettre au travail. »