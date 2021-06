France – Suisse / Kylian Mbappé « La tristesse est immense »

Héros malheureux de la finale, Kylian Mbappé est l’auteur du pénalty arrêté par Sommer qui élimine les Bleus. Le numéro 10 français s’est exprimé sur Twitter après la rencontre.

Les Champions du monde 2018 ne sont pas parvenus à triompher sur la scène européenne et quittent l’Euro dès les huitièmes de finale. Passeur décisif sur l’égalisation française, puis à l’origine du but du 2-1, Kylian Mbappé n’a pas pu convertir son pénalty lors de la séance de tirs aux buts ; et son échec a été synonyme d’élimination pour l’équipe de France. Peu de temps après la défaite il s’est exprimé via son compte Twitter

« Je suis désolé pour ce pénalty »

« Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce pénalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse. »

Un Euro sans réussite

A l’image de son huitième de finale, l’Euro de Kylian Mbappé aura été en demi-teinte. Face à l’Allemagne, il inscrit un but et délivre une passe décisive pour Benzema, mais les deux réalisations sont refusées à juste titre pour hors-jeu. Contre la Hongrie, il est à l’origine du seul but de la rencontre pour les Bleus, alors que face au Portugal, c’est lui qui subit la faute qui entraîne le pénalty que transforme Benzema.

Enfin contre la Suisse, le numéro 10 des Bleus est d’abord passeur décisif sur l’égalisation française, avant d’être à l’origine du second but de Benzema. En d’autres termes, Kylian Mbappé, même sans avoir inscrit un but est directement impliqué sur quatre des sept réalisations de l’équipe de France, avec une passe décisive. En somme une compétition à l’image de son match contre la Suisse. Mbappé en a fait beaucoup, mais il aurait peut-être pu faire mieux.