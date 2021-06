France – Suisse : les raisons de l’élimination

Favoris de la compétition, les Champions du monde 2018 ont été éliminés dès les huitièmes de finale par la Suisse. Plusieurs facteurs expliquent le manque de réussite contre la Nati.

Après une première période ratée, les Bleus ont affiché un bien meilleur visage au retour des vestiaires. Didier Deschamps a trouvé un schéma tactique permettant à ses joueurs de contrôler la rencontre. Cependant, cela n’a pas suffi. Retour sur quelques hypothèses expliquant la contre-performance des Bleus.

Le schéma tactique

Sans réel arrière gauche à sa disposition, le sélectionneur a opté pour une défense avec trois défenseurs centraux avec deux joueurs de couloirs (Pavard et Rabiot). En première période, la tactique n’a pas fonctionné face à des Suisses qui avaient un système de jeu similaire.

Cependant, au milieu de terrain et surtout dans les couloirs, les Bleus ont été dépassés. Adrien Rabiot et Benjamin Pavard se retrouvant parfois seuls et en difficulté face aux latéraux helvètes. C’est d’ailleurs comme ça que Seferovic a ouvert le score. Par conséquent, Pogba, Kanté Griezmann mais aussi Varane et Kimpembe ont trop dézoné pour couvrir les manques, ce qui a encore plus contribué à une défaillance tactique tricolore.

Pas étonnant du coup que le 4-4-2 de la seconde période ait offert plus de possibilité aux Bleus, avec Coman dans le couloir gauche, et Griezmann à droite.

Les erreurs défensives

Sur les deux buts de Seferovic, le manque d’agressivité des Bleus est étonnant. Dans le jeu aérien l’attaquant suisse n’a pas réellement été inquiété lors de ses deux coups de tête. Sur le troisième but, la perte de balle de Pogba dans le rond central n’est pas compensée par un replacement efficace, ce qui permet à Xhaka de déstabiliser l’intégralité de la défense bleue sur une passe en profondeur.

Au contraire du 4-3-3, le travail au milieu de terrain n’est effectué que par N’Golo Kanté et Pogba. Et face à un milieu de terrain suisse compact et plus frais (il y a eu quatre changements concernant l’entrejeu) les Bleus ont multiplié les fautes défensives.

A ce niveau de compétition, les erreurs défensives ont été payées comptant par l’équipe de France, exception faite sur le pénalty de Rodriguez sorti par Lloris. Mais sans surprise, la faute de Benjamin Pavard est venue d’un nouveau décalage sur le côté où les Bleus ont été trop facilement débordés.

Un dernier quart d’heure catastrophique

Les trente premières minutes de la seconde période ont été très bonnes pour les Bleus. Exception faite pour le pénalty concédé par Pavard, les fausses notes tricolores ont été rarissimes. D’ailleurs au cours de ces 30 minutes, les Suisses n’ont eu que le pénalty comme occasion, alors Benzema et Pogba ont marqué les trois buts français. Alors comment expliquer le dernier quart d’heure où l’équipe de France a vu son écart de deux buts être effacé ?

Tout d’abord, la Nati a fait quatre changements en six minutes. La fraicheur a été déterminante. Ensuite, Petkovic a réorganisé son équipe avec un attaquant en plus (Gavranovic auteur du troisième but) avec deux pistons qui ont l’habitude de jouer ailiers en club. Une tentative pour jouer plus haut et prendre tous les risques. A la 85ème minute le but refusé aux Suisses aurait dû agir en guise d’avertissement mais il n’en fut rien. Quatre minutes, le but suisse était cette fois bel et bien validé. Avec la suite que l'on connaît.