France – Suisse : Une défense à recomposer

Avec plusieurs forfaits dans le secteur défensif, et notamment sur le flanc gauche, Didier Deschamps va devoir trouver un système de jeu inédit pour la rencontre contre la Suisse.

La malchance s’est abattue contre les Bleus lors de la rencontre contre le Portugal. Après Lucas Hernandez sorti par précaution à la pause, Lucas Digne a lui aussi quitté la pelouse sur blessure. A cela s’ajoute le forfait de Jules Koundé. Avec trois défenseurs en moins, le sélectionneur des Bleus dispose de quelques solutions pour le huitième de finale contre les Suisses.

La plus probable, un 3-4-3 avec Varane, Lenglet, Kimpembé... et Rabiot

Comme le disait Julien Maynard ce dimanche, l’option la plus probable reste un changement tactique pour les Bleus. Trois défenseurs centraux seraient alignés avec Clément Lenglet qui pourrait alors connaître sa première titularisation lors de cet Euro 2020.

Au milieu de terrain N’Golo Kanté et Paul Pogba seraient toujours présents. Et si Benjamin Pavard occuperait alors le côté droit en jouant un peu plus haut que d’habitude, Adrien Rabiot serait son pendant côté gauche. Le Turinois a donné complète satisfaction lors de son entrée en jeu contre le Portugal à un poste complètement inhabituel pour lui. Et contre l'Allemagne son activité a permis de gêner considérablement le jeu de la Mannschaft.

La plus simple, Lucas Hernandez retrouve sa place

Il s’agirait d’une très bonne nouvelle pour les Bleus. Didier Deschamps n’a pas écarté Lucas Hernandez pour ce huitième de finale, preuve que sa participation n’est pas entièrement exclue. Néanmoins, sa sortie prématurée contre le Portugal et son absence lors de l’entraînement collectif de dimanche soir laisse peu de chance à cette hypothèse.

La plus osée, le même système de jeu avec Dubois ou Rabiot

Didier Deschamps pourrait alors simplement remplacer Lucas Hernandez par Adrien Rabiot comme il l’a fait en seconde période contre le Portugal, ou bien aligner Léo Dubois à ce poste.

Si l’avantage serait de conserver le même schéma tactique, l’inconvénient serait l’inconnu sur 90 minutes concernant le poste d’arrière gauche. D’autant plus qu’en cas de difficultés au cours de la rencontre, si Didier Deschamps devait sortir le latéral gauche, il devrait le remplacer avec une autre solution de fortune.