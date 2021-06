Galles - Suisse (1-1) / Bale et les Gallois font un petit hold-up

EURO 2020, GROUPE A - Pas de vainqueur entre le pays de Galles et la Suisse. Les deux nations se sont tenues en échec (1-1) à Bakou, samedi 12 juin.

Pays de Galles - Suisse : 1-1

Buteurs : Moore (74e) / Embolo (49e)

Classement du groupe A

Italie : 3 points Suisse : 1 Pays de Galles : 1 Turquie : 0

Les 3 choses à retenir du match

La Suisse a dominé la rencontre dans l'ensemble, mais le Pays de Galles est parvenu à aller chercher le nul grâce à Kieffer Moore à la 74e minute. Le réalisme l'a emporté.

Breel Embolo était partout. Le joueur de Borussia Mönchengladbach a fait un mal fou à la défense galloise . Il a ouvert le score à la 49e minute, de la tête, sur corner. Un corner qu'il avait lui-même obtenu quelques secondes avant avec une magnifique frappe du pied droit.

Déjà en vue face à la France en amical, Danny Ward, le portier du pays de Galles, a été une nouvelle fois excellent. Il a sauvé son équipe à la 90e minute en repoussant une tête de Breel Embolo.

Gareth Bale n'a pas tiré une seule fois au but de la rencontre. Cela ne lui est jamais arrivé lors d'une rencontre en Championnat d'Europe.

Les chiffres à retenir

6 - Six buts pour Kieffer Moore avec la sélection du pays de Galles et six buts marqués de la tête.

92 - Gareth Bale a fêté sa 92 sélection avec le pays de Galles.

6 - La Suisse est invaincue à l'Euro depuis six rencontres. Sa dernière défaite remonte au 11 juin 2008 face à la Turquie (1-2).

18 / 8 - C'est le nombre de tirs, et tirs cadrés de la Suisse pendant cette rencontre.

9 / 3 - Pour Galles, il y a moitié moins de tirs : 9. Et seulement trois tirs cadrés.