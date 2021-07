Gianluigi Donnarumma, le héros de la renaissance italienne

Désigné meilleur joueur de l’Euro 2020, Gianluigi Donnarumma a ébloui de son talent le tournoi. Le « meilleur gardien du monde » selon Mancini est le premier portier à recevoir cette récompense.

A seulement 22 ans, le futur gardien du PSG a confirmé pourquoi le club de la capitale avait investi sur lui. Décisif à chacune des rencontres de la Squadra Azzura, Gianluigi Donnarumma a permis à l’Italie de remporter l’Euro 2020. Il a été désigné en toute logique meilleur joueur de la compétition. Une première pour un gardien de but.

Un véritable mur infranchissable

Au terme du premier tour, l’Italie n’a pas pris le moindre but en trois matches. Certes au cours de ces rencontres, les hommes de Mancini n’ont concédé que deux frappes cadrées. Mais sur chaque offensive adverse, sur les ballons aériens et dans les relances, Donnarumma a été irréprochable.

En huitième de finale, il réalise en prolongation une parade exceptionnelle sur une frappe en demi-volée de Luis Schaub. En quart de finale, il détourne magistralement une frappe de Kévin de Bruyne, avant de récidiver face à Romelu Lukaku alors que le score était de 0-0. Finalement, au cours de ces deux rencontres, Gianluigi Donnarumma ne s’est incliné que sur coup de pied arrêté. L'illustration du niveau de difficulté qu'il a fallu franchir lors de l'Euro pour venir à bout du gardien de but italien.

Invaincu lors des séances de tirs au but

Selon Opta, le numéro 21 italien a connu cinq séances de tirs au but dans sa carrière. Trois avec le Milan AC dont il est ressorti victorieux. Et deux en sélection, la première en demi-finale contre l’Espagne. Il détourne la tentative d’Alvaro Morata qui était parvenu à lui inscrire un but sur une phase de jeu dans le temps réglementaire. Parade décisive suivi par le pénalty vainqueur de Jorginho.

En finale, s’il concède une nouvelle réalisation dans le jeu, il se montre à nouveau impérial dans le domaine aérien. Mais c’est surtout lors de la séance de tirs aux buts qu’il brille. Il repousse les frappes de Sancho et Saka. Un exploit remarquable en finale d’un championnat d’Europe qui a permis à l’Italie de décrocher le titre. Mais ces parades consacrent également Gianluigi Donnarumma comme héros d’un tournoi et d’une nation. Il remporte son premier trophée majeur avec l'Euro 2020. A seulement 22 ans, il a déjà tout d'un très grand.