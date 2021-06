Griezmann marque son 36e but et se rapproche de Platini

Auteur de son 36e but avec l'équipe de France, lors de France - pays de Galles, à Nice, Antoine Griezmann s'est rapproché du record de Michel Platini.

Antoine Griezmann reste toujours ce joueur indispensable à l'équipe de France. Toujours aussi précieux dans le coeur du jeu, le numéro 7 a surtout inscrit une merveille de but à la 48e minute du match amical préparatoire à l'Euro 2020 entre la France et le pays de Galles.

Ce magnifique but a permis à Griezmann de marquer encore plus l'histoire des Bleus. Le joueur du FC Barcelone a inscrit le 36e but de sa carrière avec le maillot frappé du coq. Cela le place à cinq unités de Michel Platini, actuel troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 41 buts. Grizou avait marqué le 34e et le 35e, rejoignant et dépassant ainsi David Trezeguet, lors des rencontres face à l'Ukraine (1-1) et le succès en Bosnie (0-1) au mois de mars.

Le classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France



1. Thierry Henry : 51 buts (123 sélections)



2. Olivier Giroud : 44 (106)



3. Michel Platini : 41 (72)



4. Antoine Griezmann : 36 (90)



5. David Trezeguet : 34 (71),



6. Zinedine Zidane : 31 (108)



7. Jean-Pierre Papin : 30 (54)



8. Just Fontaine : 30 (21)



9. Youri Djorkaeff : 28 (82)



10. Karim Benzema : 27 (81)



...



17. Roger Piantoni : 18 (37)



17. Raymond Kopa : 18 (45)



19. Kylian Mbappé : 17 (43)