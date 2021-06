Hongrie - France (1-1) / Les Bleus piégés à Budapest, Griezmann en sauveur

EURO 2020 - L'équipe de France n'a pas réussi à battre la Hongrie (1-1) lors de son deuxième mach de la compétition, samedi 19 juin. A Budapest, les Bleus ont quand même pris un point.

Hongrie - France : 1-1

45e+2 : 1-0 (Fiola)

66e : 1-1 (Griezmann)

Le classement du groupe F

France : 4 points Portugal : 3 Hongrie : 1 Allemagne : 1

Ce qu'il faut retenir de la rencontre

Menés au score juste avant la pause, les joueurs de l'équipe de France sont parvenus à égaliser à la 66e minute de la rencontre grâce à Antoine Griezmann.

Les Bleus ont été mené 19 minutes lors de cette rencontre. Les 10 minutes du Mondial 2018 ont été dépassés.

Didier Deschamps avait toujours remporté ses deux premières rencontres en phase finale d'une compétition internationale (Coupe du monde, Euro). Ce nul a mis fin à sa série.

Entré en jeu à la 57e minute, Ousmane Dembélé est sorti à la 87e minute. Le joueur du FC Barcelone a reçu un coup derrière le genou droit.

Ils ont dit

Didier Deschamps, au micro de frédéric Calenge, pour TF1

"Ce point du match nul. vu le contexte on va le prendre quand même."

Antoine Griezmann, au micro de Frédéric Calenge, pour TF1

"(Sur ce qu'il a manqué aux Bleus, ndlr) Je ne sais pas, je suis cuit. Il a manqué de tout, il faisait sur chaud. Il y a eu l'ambiance, un stade plein et ça change nos habitudes. On ne s'est pas entendus, le terrain était sec."

"Il y a eu de la fatigue par rapport au dernier match, ça m'a rappelé la Coupe du monde où on avait souffert pendant les poules. On savait que ce n'était une poule difficile. Maintenant, il va falloir vite se reprendre, se reposer, et aller gagner contre le Portugal."

Les chiffres à connaître

15 - C'est le nombre de tirs tentés par les Bleus lors de la rencontre. Les Hongrois ont tiré 5 fois au but.

5 - Avant de défier la Hongrie, les Bleus n'avaient plus encaissé de but depuis cinq rencontres.

1 - La France n’a gagné qu’un seul de ses 9 matches à l’extérieur contre la Hongrie (2 nuls, 6 défaites), c’était en mars 1990 au Nepstadion de Budapest (3-1).