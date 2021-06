Hongrie - France (1-1) / Les réactions des Bleus : "Il va falloir se reprendre"

EURO 2020 - Voici toutes les réactions des joueurs de l'équipe de France après le partage des points face à la Hongrie (1-1), samedi 19, à Budapest.

La réaction de Griezmann sur TF1

"(Sur ce qu'il a manqué aux Bleus, ndlr) Je ne sais pas, je suis cuit. Il a manqué de tout, il faisait sur chaud. Il y a eu l'ambiance, un stade plein et ça change nos habitudes. On ne s'est pas entendus, le terrain était sec."

"Il y a eu de la fatigue par rapport au dernier match, ça m'a rappelé la Coupe du monde où on avait souffert pendant les poules. On savait que ce n'était une poule difficile. Maintenant, il va falloir vite se reprendre, se reposer, et aller gagner contre le Portugal."

La réaction de Kimpembe à TF1

"Il a manque de l'efficacité en première période. On a eu les actions, les opportunités pour pouvoir marquer des buts. Après, on tombe sur une belle équipe hongroise qui a joué avec ses tripes et son cœur dans un stade avec leurs supporters. Forcément, cela a été un match très compliqué."

"Non, non, non (à la question s'il y avait eu du relâchement après le succès face à l'Allemagne). Comme je l'ai dit, c'était un match qui était compliqué. C'est vrai qu'il y avait la chaleur, mais voilà c'était la même chose pour les deux équipes."

"Après, c'est vrai que le match a été compliqué, cela a été dur physiquement. Le plus important a été de ne pas perdre et de réussir à prendre quand même un point."

"Forcément, on aurait aimé la victoire, ce qui était logique. Mais il faut rester focus sur les prochaines échéances."

La réaction de Tolisso

"Comme l'a dit le coach, on a manqué un peu d'efficacité, on a eu quelques actions où on aurait pu marquer. Il faut un peu de temps, on continue, c'est notre quatrième match (depuis le retour de Benzema, ndlr), petit à petit ça va venir, il ne faut pas se faire de souci par rapport à ça."

"C'est vrai qu'on était un peu surpris au début parce que ça faisait énormément de bruit, ça fait à peu près un an et demi qu'il n'y a plus personne dans les stades. Mais ça fait énormément de bien d'entendre des supporters, c'est super."

"Après, il faisait très très chaud aussi. Ce match m'a fait penser à celui contre l'Australie à la Coupe du monde où on a joué très tôt, il faisait chaud et avec un terrain très sec. Quand on joue des matches avec cette intensité et cette chaleur c'est toujours compliqué, mais pour les deux équipes."