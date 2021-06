Hongrie - France / Compos probables, chiffres : ce qu'il faut savoir

EURO 2020 - Voici ce tout ce qu'il savoir sur la rencontre Hongrie - France. Les Bleus de Didier Deschamps jouent leur deuxième match de la compétition à Budapest, samedi 19 juin (15h00, sur TF1).

Hongrie - France

Stade : stade Ferenc Puskás

Arbitre : Michael Oliver

Où voir la rencontre ?

Sur TF1, MYTF1.fr et l'app MYTF1.

Prise d'antenne à 14h50 depuis Budapest avec Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu.

Les compositions probables

Selon nos informations, Didier Deschamps va reconduire le même onze de départ que face à l'Allemagne.

France : Lloris (G) - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé

Onze de départ des Bleus : le débat de nos consultants Youri Djorkaeff et Ludovic Giuly

Ils ont dit

Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France

"Le premier match de poule est important mais jamais décisif. Il l'était encore plus en raison de la configuration du groupe. La victoire au premier match peut nous permettre d'être qualifiés après deux matches. On a cette possibilité-là, qui est un premier objectif. Mais il y aura un 3e match aussi..."

"Je fais tout pour que le scénario de demain soit positif, j'ai des réflexions étape par étape. Je ne prépare pas le deuxième match en pensant au troisième. Ce qui m'intéresse, c'est le deuxième. Il peut y avoir la même équipe qu'au premier, il peut y avoir quelques changements aussi."

"C'est important dans le sport en général d'être confiant. Cette confiance est basée sur ce qui a été fait avant. Mais il n'y a pas d'extra-confiance, on respecte nos adversaires et on respecte la compétition. On connaît la difficulté d'une grande compétition comme un Euro et chaque détail compte à la fin."

Marco Rossi, sélectionneur de la Hongrie

"La France a de véritables chances de gagner le tournoi. Beaucoup d'équipes ont des joueurs aussi forts, mais la France possède un talent dont la technique est presque extraterrestre : Kylian Mbappé. Bien sûr, la France jouera pour la victoire. Nous devrons nous efforcer d'être performants et de continuer de progresser."

Les chiffres à savoir (avec OPTA)

6 - La France a gagné ses 5 derniers matches sans encaisser le moindre but. Les Bleus n’ont plus remporté 6 rencontres de rang tout en gardant leur cage inviolée depuis juin 2003-février 2004 (7).

1 - Ce sera la première rencontre entre la Hongrie et la France dans un Euro. Les Bleus se sont imposés lors de leurs 2 précédents matches dans un tournoi majeur contre les Hongrois : 3-1 lors de la Coupe du Monde 1978 et 3-0 en 1986 en phase de groupes.

5 - La France a gagné ses 5 derniers matches contre la Hongrie (12 buts marqués, 3 encaissés), une série débutée lors de la Coupe du Monde 1978 en phase de groupes (3-1). Les Bleus n’avaient remporté que 3 de leurs 17 précédentes rencontres contre la Hongrie (2 nuls, 12 défaites).

1 - La France n’a gagné qu’un seul de ses 8 matches à l’extérieur contre la Hongrie (1 nul, 6 défaites), c’était en mars 1990 au Nepstadion de Budapest (3-1 dont un doublé d’Eric Cantona).

0 - Karim Benzema, 10e meilleur buteur de l’équipe de France avec 27 buts, n’a jamais trouvé le chemin des filets à l’Euro en 7 rencontres. Depuis 1980, seuls Andrés Iniesta (34 tirs avec l’Espagne) et Clarence Seedorf (33 avec les Pays-Bas) ont tenté plus de tirs sans marquer dans la compétition que l’attaquant français (28 tentatives, 0 but).

50 - Le milieu de la Hongrie Ádám Nagy (49 sélections) pourrait devenir le 45e joueur à atteindre les 50 sélections avec la sélection hongroise. Seul l’attaquant Ádám Szalai (72) affiche plus d’apparitions parmi les joueurs présents à cet Euro 2020.