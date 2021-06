Hongrie - France / Les Bleus qualifiés si ? Tous les scénarios

EURO 2020 - La France dispute ce samedi 19 Juin, à Budapest, sa deuxième rencontre dans la compétition (15h00 sur TF1). Quels scénarios faut-il aux Bleus pour valider leur qualification ? Réponses.

La France en huitièmes : le scénario

La donne est très simple pour les hommes de Didier Deschamps : il faut battre la Hongrie dans son antre pour valider leur présence en huitièmes de finale dès la 2e journée de la phase de groupes.

Chose simple : elle ne dépend que d'elle-même pour assurer sa qualification au prochain tour. Pas besoin de regarder le résultat de la rencontre Portugal - Allemagne qui se jouera à 18h00.

La France assurée d'être 1ère ou 2e du groupe F : le scénario

Les Bleus peuvent assurer la qualification, mais aussi la 1ère ou 2e place du groupe F dès le samedi 19 juin.



Là, par contre, il faudra regarder du côté de Munich : Il faudra que l'Allemagne ne batte pas le Portugal. Bien évidemment, il faudra un succès aux Bleus face à la Hongrie.

Portugal, Allemagne, Hongrie : ce qu'il faut savoir

Portugal : Même cas de figure que pour les Bleus. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo doivent gagner pour se qualifier, et espérer que la Hongrie ne batte pas la France.

Allemagne : La sélection de Joachim Low pourra perdre la course aux deux premières places en cas de défaite face au Portugal et si la Hongrie ne bat pas la France.



Si la Mannschaft s'incline face au Portugal, elle ne sera pas éliminée, mais elle compliquera ses chances de présence en huitièmes de finale. Elle pourra seulement aspirer à une place de meilleur 3e, en cas de succès face à la Hongrie lors de la dernière journée et en regardant les autres groupes.

Hongrie : Même problème que pour l'Allemagne. Possibilité de perdre les deux premières places en cas de défaite face à la France, combinée à une non-victoire de l'Allemagne face au Portugal.