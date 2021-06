Hongrie - France / Hugo Lloris : "Ne pas se voir trop beaux"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, vendredi, à la veille, de Hongrie - France (15h00, en direct sur TF1), Hugo Lloris a expliqué que le chemin vers le sacre était encore long pour les Bleus.

Sur la Hongrie

"C'est une équipe solidaire, bien organisée, qui évoluera devant son public ce qui lui donnera un peu plus d'énergie dans les moments importants du match, avec la motivation supplémentaire de jouer contre l'équipe de France (...)"

"On aura beaucoup plus le ballon demain que lors du dernier match, ce sera à nous de bien l'utiliser, d'être précis dans notre jeu de passes, d'être dynamiques dans les mouvements, essayer de créer des espaces pour nos joueurs offensifs et surtout être efficaces."

Sur le niveau des Bleus

"Il ne faut pas se voir trop beaux non plus, ce n'était qu'un premier match et le chemin est encore très, très long. De nombreux défis nous attendent, à commencer par demain face à un adversaire différent."

"Mais c'est important d'être entré dans la compétition de cette manière en réalisant une grande performance collective, en affichant un visage avec beaucoup de solidité, de solidarité. Il faut s'appuyer là-dessus."

Sur la chaleur attendue

"La chaleur entre également en compte dans la préparation du match en termes de sommeil, de nutrition, d'hydratation surtout. On espère qu'il y a aura un 'water break' (pause pour boire de l'eau) pendant le match pour les deux équipes."

"Jouer à 15h00 ce n'est pas un problème, on a tous l'habitude de le faire dans nos championnats mais jouer au-dessus de 30 degrés c'est un élément important, même si quand on entre sur le terrain c'est en étant focalisés sur nos performances et avec l'envie de gagner donc on fait abstraction du contexte."

"Nous sommes très heureux de pouvoir disputer ce match dans un stade plein. Il va y avoir de l'ambiance, de la couleur, les Hongrois seront portés par leur public et c'est un facteur important dans la préparation de notre match. Ils vont répondre présent, ils ont déjà réalisé de bonnes choses face aux Portugais, même s'ils ont craqué dans les dernières minutes."