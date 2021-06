Hongrie Portugal (0-3) / Ronaldo frappe fort d'entrée avec un doublé

Les champions d’Europe en titre ont réussi leur entrée en lice dans la compétition en s’imposant in extremis contre la Hongrie grâce à Raphaël Guerreiro et Cristiano Ronaldo.

Alors que les Hongrois ont longtemps cru pouvoir obtenir le point du match nul, ils ont craqué en fin de rencontre, malgré une prestation correcte. Les coéquipiers de Bernardo Silva et Pepe ont su se montrer patients pour finalement s’imposer largement.

Dix dernières minutes décisives

Après quelques occasions franches, les partenaires de Cristiano Ronaldo sont parvenus à prendre les trois points. Si Diogo Jota n’a pas pu tromper la vigilance de Peter Gulasci, auteur de deux parades face au joueur de Liverpool avant la pause, c’est en toute fin de match que tout s’est joué.

Dominateurs mais en manque de lucidité dans le dernier geste, les champions d’Europe en titre ont trouvé la faille dans les 10 dernières minutes suite à un centre dévié de Rafa Silva qui revient dans les pieds de Raphael Guerreiro. Sa frappe également déviée n'a laissé aucune chance à l’excellent Gulasci, impuissant sur cette frappe. (0-1, 84ème)

Rentrée fracassante de Rafa Silva, Ronaldo déterminant

Les Hongrois, physiques et très bien positionnés ont cru assurer l’essentiel, tentant également de se montrer dangereux sur contres à l’image de la réalisation de Schön, refusée pour hors-jeu à la 80ème après l'utilisation de la VAR. Mais cela n’a pas été suffisant, les Portugais ont poussé et suite à l’ouverture du score, les Hongrois ont baissé de niveau, commettant l’irréparable dans la surface, permettant à Cristiano Ronaldo de marquer son premier but sur pénalty (0-2, 86ème). Et ainsi de devenir le meilleur buteur de l'histoire des Championnat d'Europe.

Le joueur de Turin a récidivé dans le temps additionnel sur une belle combinaison avec Rafa Silva, clôturant le score après avoir crocheté le gardien (0-3, 90+2). Une entrée en matière un peu poussive mais satisfaisante qui permet aux Champions d’Europe en titre de ne pas perdre de points avant de défier l'Allemagne puis la France.