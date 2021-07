Italie - Angleterre (1-1) / Kane : "Ce n'était pas notre soir"

EURO 2020 - Voici les réactions des joueurs de l'équipe d'Angleterre après leur défaite aux tirs au but en finale de la compétition, à Wembley, dimanche 11 juillet.

Kane : "Les tirs au but sont la façon la plus désagréable de perdre au monde"

Harry Kane, attaquant et capitaine de l'Angleterre, au micro de la BBC

"Je n'aurais pas pu donner plus que ça, les gars n'auraient pas pu donner plus que ça. Les tirs au but sont la façon la plus désagréable de perdre au monde. Ce n'était pas notre soir, mais cela a été un tournoi fantastique et on doit être fier et garder la tête haute. Cela va faire mal sur le moment, mais on est sur la bonne voie et on bâtit."

"J'espère qu'on pourra progresser grâce à cela l'an prochain. L'Italie est une grande équipe. On avait parfaitement démarré et peut-être qu'on a un peu trop reculé (...) Pour être honnête, on avait plutôt le contrôle mais ils ont égalisé sur un coup de pied arrêté. Et les tirs au but, c'est les tirs au but."

"Les gars ont fait tout ce qu'ils ont pu, c'était juste pas notre soirée. Ce sont des choses qui arrivent. Tout le monde peut rater un pénalty. On gagne ensemble ou on perd ensemble. Cela doit aider les garçon à grandir et nous donner de la motivation pour le Mondial l'an prochain."