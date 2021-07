Italie - Angleterre (1-1) / L'Italie jubile : "Nous avons mérité la victoire"

EURO 2020 - Voici les réactions de Roberto Mancini et des joueurs italiens après leur victoire lors du Championnat d'Europe face à l'Angleterre, à Wembley.

Mancini : "Nous sommes heureux"

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie

"Je ne sais pas quoi dire, ces garçons ont été formidables. Nous avons été courageux, vraiment courageux. On a encaissé ce but rapidement, cela nous a mis en difficulté, mais après on a dominé la rencontre. Ce soir nous sommes heureux, c'est important pour tout le monde, pour tous les supporters. J'espère qu'ils font la fête (en Italie)."

Chiellini : "Une émotion incroyable"

Giorgio Chiellini, capitaine et défenseur de l'Italie

"Nous avons mérité notre victoire, nous avions senti en nous retrouvant qu'il y avait quelque chose de magique dans l'air. C'est une émotion incroyable, nous la savourons parce qu'elle est magnifique. Malgré un but à froid, nous avons toujours dominé. (...) Après ce triomphe nous voulons faire la fête demain avec tous les Italiens, qui le méritent bien."

Donnarumma : "C'est un rêve"

Gianluigi Donnarumma, gardien de l'Italie, sur beIN Sports

"C'est un rêve, je ne sais pas quoi dire. C'est exceptionnel, on a écrit l'histoire. On mérite ce qui nous arrive. On a un groupe exceptionnel, on s'aime les uns les autres, on sait d'où l'on vient. Personne ne croyait en nous, mais on est là aujourd'hui. Avant la séance de tirs au but, j'étais tranquille, je sais ce que je suis capable de faire."