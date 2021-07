Italie - Angleterre / Chiellini : "Il faudra oser et être lucide"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, samedi, Giorgio Chiellini, le défenseur de l'Italie, a annoncé que la Squadra devrait tenter sa chance, tout en sachant gérer ses temps faibles en finale.

Sur le fait de jouer l'Angleterre à Wembley

Giorgio Chiellini, capitaine et défenseur de l'Italie

"C’était l'endroit de la finale, ils ont été bons pour la rallier. Je les voyais comme les plus forts de l'autre moitié de tableau."

"Le fait de jouer à la maison aide, bien sûr, en évitant le maximum de voyages, mais cela a également été le cas pour nous lors des trois premiers matches (disputés à Rome, ndlr)."

"Il n’y a pas de polémique de ma part, ça va être un beau match pour tous les amateurs de foot et le meilleur gagnera."

Sur la finale

"Il faudra avoir la 'tête froide' et le 'coeur chaud'. Sans le 'coeur chaud', tu ne survis pas à une finale à Wembley contre l’Angleterre. Mais sans avoir la 'tête froide', non plus. Il y aura des moments où il faudra oser et des moments où il faudra être lucide, ce n’est pas imaginable qu’on contrôle le match pendant 90 minutes."

"On profite de cette aventure, on sent vraiment quelque chose de différent depuis le début de cette compétition. Je le dis depuis que j’ai décidé de continuer ce cycle, on peut faire quelque chose de bien. Il reste un centimètre à franchir ensemble."

Sur Harry Kane

"Je me souviens de la première fois où j’ai joué contre Harry Kane, lors d’un match amical à Turin (Italie-Angleterre 1-1, en mars 2015). J'ai été impressionné par ses multiples qualités."

"C’est un joueur physique mais aussi technique, il sait faire des passes décisives, marquer de la tête, tirer de loin, tirer des coups francs… Il est incroyable, je suis un grand admirateur."

Sur Raheem Sterling

"Concernant Sterling, si je suis à la course avec lui, il arrivera sans doute avant moi. Mais peut-être que sur une situation plus physique ou sur un dégagement du gardien, c'est moi qui serai avant lui."

"Et c’est un sport collectif : l’important n’est pas que Bonucci ou Chiellini gagne contre Kane ou Sterling, mais que l’Italie gagne contre l’Angleterre."