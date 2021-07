Italie - Angleterre / Kane : "Nous avons fait tomber des barrières"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, samedi, Harry Kane, buteur et capitaine de l'Angleterre,

Sur le parcours de l'Angleterre jusqu'en finale

Harry Kane, attaquant et capitaine de l'Angleterre :

"Nous avons fait tomber des barrières. Nous avons débuté ce tournoi avec l'ambition de le gagner. Nous avons cette opportunité demain soir."

"Voir les fans dans la rue, voir l'accueil que nous avons eu en arrivant à l'hôtel ici et quand nous avons quitté St George’s Park : cela nous a montré combien ce rendez-vous est important."

Sur la gestion des forces

"J'aurais aimé marque 3 ou 4 fois dans la phase de poules, mais en Coupe du monde, on avait démarré tellement fort, on avait laissé beaucoup d'énergie émotionnelle contre la Tunisie avec le but à la 91e et le hat trick au match suivant, contre la Colombie (victoire aux tirs au but en huitième) aussi. "

"Je pense qu'on a perdu un peu d'énergie pour les derniers tours. Donc avec l'expérience, on ne veut pas s'emballer, rester dans le moment présent, et juste savoir, en tant que joueur et équipe, qu'on est sur la bonne voie. Cela fait partie de l'apprentissage et j'espère qu'il m'en restera pour finir le job demain."

Sur Bonucci et Chiellini

"Ce sont deux défenseurs incroyables avec une grande expérience des gros matches. J'ai déjà eu la chance de jouer contre eux et ils font partie des tous meilleurs à leur poste."

"Mais ce match, ça ne sera juste moi contre eux. On a une grande équipe avec une grande force, donc beaucoup de choses peuvent se passer."