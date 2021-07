Euro 2020 / Italie - Angleterre (1-1) EN DIRECT

EURO 2020 - Suivez ici toutes les informations concernant la finale du Championnat d'Europe entre l'Italie et l'Angleterre qui se joue ce dimanche à Wembley (21h00).

Italie - Angleterre (1-1) EN DIRECT

Séance de tirs au but

3-2 : BALLE DE TOURNOI RATEE ! Jorginho tape à ras de terre et ça prend le poteau.

3-2 : SANCHO RATE ! Même cas que Rashford... Course ratée et frappe ratée.

3-2 : Bernardeschi marque en tapant à ras de terre, au centre.

2-2 : RASHFORD RATE ! Course de la peur pour le joueur de MU qui s'est presque arrêté devant le ballon avant de trouver le poteau.

2-2 : Bonucci égalise avec une belle frappe à mi-hauteur, puissante et précise.

1-2 : MAGUIRE ! Le joueur de MU balance un OVNI dans la cage et la caméra but l'a senti passer.

1-1 : Pickford sort la frappe de Belotti ! L'Italien a tenté une petite frappe du plat du pied à ras de terre.

1-1 : Kane réussit son tir au but avec une belle frappe croisée.

1-0 : But de Berardi qui prend Pickford à contre-pied.

Domenico Berardi va tirer en premier pour l'Italie. L'équipe qui tire en premier a plus gagné que l'inverse (51% selon les chifftres).

Bilan aux tirs au but : Italie (5 succès, 7 défaites), Angleterre (3 succès, 6 défaites)

On discute dans les deux camps pour définir les tireurs.

Seconde période de la prolongation

120e+3 : TERMINE A WEMBLEY ! L'Italie et l'Angleterre se quittent sur un nul. Les Anglais resteront invaincus dans leur antre en compétition, mais ils vont jouer leur destin aux tirs au but.

120e+2 : Centre italien depuis le côté droit, mais c'est fait trop tardivement.

120e : 3 minutes de temps additionnel

119e : Corner obtenu par Florenzi sur le côté gauche juste avant les changements, mais il ne donne rien.

119e : Changements pour l'Angleterre : Jadon Sancho remplace Kyle Walker, Marcus Rashford remplace Jordan Henderson

118e : Changement pour l'Italie : Alessandro Florenzi remplace Emerson

117e : Frappe de Bernardeschi dans la surface : c'est contré par Stones du bras, mais monsieur Kuipers ne dit rien, pas intentionnel.

115e : Coup franc botté par Philipps, mais Donnarumma vient capter le cuir.

114e : Carton jaune pour Jorginho pour son geste.

113e : Grealish reste à terre après un contact avec Jorginho qui a joué le ballon, avant de lui mettre une semelle sur le genou.

111e : Grealish fait un bien fou au jeu des Three Lions. Il sert Sterling sur le côté droit de la surface. Il faut un Chiellini, battu, puis malin, pour mettre fin à son raid.

109e : Dans la foulée, Belotti est signalé hors-jeu, alors que l'Italie avait une belle séquence avec un centre trop imprécis.

108e : DONNARRUMA ! Très beau plongeon du portier italien pour dégager le danger.

107e : Pickford s'y reprend à deux fois pour capter le cuir sur un coup franc flottant de Bernardeschi.

106e : Carton jaune pour Harry Maguire pour une faute sur Belotti.

106e : C'est reparti !

Première période de la prolongation

105e+1 : MI-TEMPS ! Toujours 1-1 dans cette finale. Encore 15 minutes de jeu, sinon l'Euro 2020 se jouera aux tirs au but.

105e+1 : Coup franc pour l'Angleterre aux 25 mètres après une main de Locattelli. Mais une faute est sifflée sur l'action du coup franc.

103e : PICKFORD ! Le portier anglaise sauve malgré lui son camp sur ce centre d'Emerson, raté par Bernardeschi.

102e : Bon travail balle au pied de Grealish dans la surface, mais sa talonnade pour Saka n'offre rien d'autre qu'une sortie de but.

100e : Changement pour l'Angleterre : Jack Grealish remplace Mason Mount.

99e : Trouvé dans une bonne position aux 20 mètre, Belotti tente sa chance mais sa frappe est contrée.

97e : Frappe lointaine de Philipps qui ne trouve pas le cadre sur le second ballon du corner.

96e : Changement pour l'Italie : Manuel Locatelli remplace Marco Verratti

96e : Petit frayeur pour l'Italie avec ce raid de Sterling sur le côté gauche de la surface, mais Chiellini intervient au bon moment.

95e : 4 tirs pour l'Angleterre dans cette finale et les tireurs n'ont été que des défenseurs : Luke Shaw par deux fois, John Stones et Harry Maguire.

91e : Changement pour l'Italie : Andrea Belotti remplace Lorenzo Insigne

91e : C'est parti pour la prolongation ! On repart sur une demi-heure de match minimum.

Le chiffre : 7 - C'est la 7e finale du Championnat d'Europe qui va en prolongation après 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 et 2016.

La seconde période

8 : C'est la 8e prolongation dans cette phase à élimination directe. Les deux demies étaient également parties en prolongation. Les records des Coupes du monde 1990 et 2014 sont égalés.

90e+7 : TERMINE A WEMBLEY ! On va jouer la prolongation dans cette finale.

90e+6 : Chiellini fait une faute tactique en attrapant le maillot de Saka sur le côté droit. Il fallait la faire car le joueur d'Arsenal était menaçant balle au pied.

90e+4 : Centre italien depuis le côté droit, après une longue possession de balle, mais Walker remet le cuir vers Pickford, qui frappe une relance trop appuyée qui termine dans les gants de Donnarumma.

90e : 6 minutes de temps additionnel

89e : Percée de Sterling dans la surface italienne, mais Bonucci intervient au bon moment et le joueur de City sort des limites du terrain avec le cuir.

88e : Un striker est sur la pelouse, le jeu est arrêté.

85e : Changement pour l'Italie : Federico Bernadeschi remplace Federico Chiesa, blessé.

85e : L'Italie défend bien sur le coup franc, le ballon revient sur Shaw mais la frappe file dans les tribunes de Wembley.

84e : Carton jaune pour Lorenzo Insigne, auteur d'une intervention en retard sur Kalvin Philipps.

82e : Chiesa se relève après un moment passé au sol, après un contact avec Walker. Il avait encore fait des misères à la défense anglaise.

78e : 34 ans et 71 jours : Leonardo Bonucci est devenu le plus vieux joueur à marquer en finale de l'Euro.

75e : Insigne trouve Cristante à l'entrée de la surface, mais le joueur de la Roma n'arrive pas à ajuster son tir.

73e : BERARDI ! Trouvé en profondeur dans la surface, le joueur de Sassuolo ne cadre pas sa volée mais colle une frayeur monstre aux Anglais, pris de vitesse. Pickford a complètement raté sa sortie.

70e : Changement pour l'Angleterre : Bukayo Saka remplace Kieran Trippier

67e : BUUUUUUUT DE BONUCCI ! L'Italie profite de ce corner pour égaliser suite à un gros cafouillage dans la surface anglaise. Verratti est venu placer un coup de tête sur le poteau. Le ballon a est revenu devant la ligne devant les pieds de Bonucci, qui ne s'est pas fait prier pour égaliser.

66e : Chiesa encore ! L'attaquant italien envoie un centre plongeant dans la surface et Maguire sort le danger en corner.

64e : Deux corners pour les Anglais : Stones voit sa tête être sortie par Donnarumma, puis Bonucci sort le danger de la tête sur le second.

62e : CHIESA ! Le joueur de la Juve slalome dans la surface anglaise et finit par décocher une flèche du droit. C'est repoussé par Pickford.

57e : PICKFORD ! Le portier anglais repousse une frappe à bout portant d'Insigne. Chiesa était encore au départ de l'action.

56e : Gros coup de tête de Maguire dans la surface, sur coup franc, mais le ballon passe au-dessus.

56e : Premier jaune de la finale pour Leonardo Bonucci.

55e : Changements pour l'Italie : Domenico Berardi remplace Ciro Immobile, Bryan Cristante remplace Nicolo Barella

54e : Deux entrées à venir pour l'Italie.

53e : Insigne tente sa chance depuis le côté gauche de la surface mais sa frappe passe largement à côté.

49e : Bon franc dans l'arc-de-cercle pour l'Italie. Insigne s'en charge une nouvelle fois, mais ce n'est pas cadré.

48e : Sterling s'effondre dans la surface après un contact après Bonucci et Chiellini. Pas de penalty selon monsieur Kuipers.

46e : C'est reparti à Wembley ! L'Angleterre est à 45 minutes de son premier sacre à l'Euro et sa première victoire dans une compétition internationale depuis 1966.

La première période

MI-TEMPS : C'est la pause à Wembley. L'Angleterre mène au score depuis la 2e minute et étouffe une Italie volontaire, mais gênée physiquement et tactiquement.

45e+4 : Séquence stérile des Italiens balle au pied. Bonucci tente une frappe lointaine désespérée. C'est largement à côté.

45e : 4 minutes de temps additionnel dans cette première période.

38e : Tacle dangereux d'Emerson sur Declan Rice dans le camp anglais. Pas de carton, mais la prochaine faute va lui coûter probablement l'avertissement.

36e : Réaction de l'Angleterre avec un centre de Shaw qui est dégagé en catastrophe par la défense italienne.

35e : CHIESA ! Trouvé aux 40 mètres, le joueur de la Juventus s'offre un raid solitaire dans le camp anglais et termine par une frappe du pied gauche qui passe à côté. C'est une action individuelle, mais si elle peut réveiller la Squadra Azzura...

28e : Insigne tente sa chance de loin mais sa frappe passe à côté. Petit explication de texte avec Ciro Immobile après. L'Italie est désunie.

25e : Jorginho s'est tordu la cheville lors d'un contact avec Raheem Sterling. Pas de blessure musculaire.

24e : Jorginho revient sur la pelouse pour se tester.

23e : Jorginho sort du terrain avec les médecins. Peu probable qu'il reprenne. Bryan Cristante s'échauffe.

22e : Jorginho est à terre. Il semble blessé.

18e : Le chiffre qui fait peur pour la Squadra. L'Angleterre est invaincue dans un match de phase finale d'une compétition internationale dans son antre de Wembley.



Bilan : 11 victoires pour 6 nuls, dont la demi-finale jouée et perdue aux tirs au but contre l'Allemagne lors de l'Euro 1996.

17e : Il pleut à Londres depuis une dizaine de minutes.

16e : Un ballon pour Emerson, qui a fait un appel en profondeur. Mais le joueur de Chelsea est hors-jeu.

15e : L'Angleterre domine ce début rencontre. Mis à part le but, il y a deux corners frappés depuis le côté qui n'ont rien donné. Les quelques séquences balle au pied de l'Italie ne donnent rien. Le pressing anglais est intense.

11e : Le but marqué par Luke Shaw est le plus rapide dans une finale de Championnat d'Europe. Il a été marqué après 1'57" seconde. Le précédant record datait de 1964 et appartenait à l'Espagnol Jesús María Pereda (5'04").

8e : Première situation pour l'Italie sur coup franc. Insigne s'n charge depuis les 25 mètres, dans une position excentrée à droite, mais le ballon termine au-dessus.

5e : C'est la première fois de la compétition que l'Italie est menée. Elle n'avait plus été menée dans une rencontre depuis septembre 2020.

2e : BUUUUUUUUUUUT ! Ouverture du score de l'Angleterre dès la 2e minute de jeu. Superbe mouvement sur le côté droit de la part des hommes de Gareth Southgate. Le centre de Kieran Trippier termine au second poteau et arrive sur Luke Shaw. Le joueur de MU fusille directement Gianluigi Donnarumma et ouvre le score. l'Italie n'y a vu que du feu.

1ère : C'est parti à Wembley !

C'est parti à Wembley !

Début de la finale de cet Euro 2021. C'est le 51e match de la compétition.

20h56 : God Save the Queen retentit

L'hymne britannique retentit dans Wembley. C'est forcément un moment fort.

20h54 : Entrée des équipes sur la pelouse

Les deux nations entrent sur la pelouse de Wembley pour les hymnes. Le Fratelli d'italia en premier.

20h49 : Début de la cérémonie de clôture

La cérémonie de clôture débute à Wembley. Un show musicale, avec chorégraphies, est proposé au public de l'enceinte du Nord de Londres.

20h46 : Ils ont dit

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie

"On doit être tranquille. C’est le dernier match, si on veut s’amuser encore pendant 90 minutes, c’est demain (dimanche). Après ce sont les vacances."

"Si on va continuer à essayer de jouer ? On l'a toujours fait. Même contre l’Espagne (en demi-finale), on aurait aimé jouer. Mais l’Espagne a réussi à nous limiter, à tenir davantage le ballon."

"Mais nous, demain, nous essaierons de faire ce qu’on sait faire, ce qui nous a amené ici, on ne va pas changer maintenant."

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre

"Quand on entraîne une équipe, on regarde tout mais on doit décider ce qui est le plus important pour les joueurs pour ne pas les submerger d'informations. Il faut essayer d'adapter le match à nos forces en soulignant les faiblesses adverses."

"L'Italie a un bon plan tactique, un entraîneur expérimenté et un bilan incroyable sur les 30 derniers matches (...) On a nos propres forces, on adapte notre style en fonction de nos forces mais c'est la beauté du foot que chaque équipe ait des forces différentes."

20h40 : Qui est-tu Björn Kuipers ?

L'UEFA a choisi le Néerlandais Björn Kuipers, puissant homme d'affaires aux Pays-Bas (il gère des supermarchés pour la marque Jumbo), pour arbitrer la finale de l'Euro 2020. L'arbitre de 48 ans dirigera sa toute première finale dans une compétition internationale. Il deviendra également le premier arbitre néerlandais à le faire.



Il avait arbitré une finale de Ligue des champions, en 2014, celle de la Décima du Real Madrid à Lisbonne. En 2018, il était au sifflet de la finale de Ligue Europa entre l'OM et l'Atlético de Madrid, rencontre jouée à Lyon.

20h36 : Angleterre, ce qu'il faut savoir

De son côté, l'Angleterre vise un deuxième succès dans une compétition internationale (après la Coupe du monde 1966), mais un premier sacre à l'Euro, où elle n'avait jamais atteint la finale.

Phil Foden est forfait pour la rencontre. Le milieu de Manchester City souffre du pied. Il ne s'était pas entraîné samedi.

20h34 : Italie, ce qu'il faut savoir

La Squadra Azzura vise un 6e sacre dans une compétition internationale, le deuxième à l'Euro après 1968.

Seul Leonardo Spinazzola manque à l'appel dans le groupe de Roberto Mancini.

20h28 : Ambiance tendue à Wembley

L'ambiance, bon enfant jusque-là, autour de Wembley où doit se dérouler la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, a commencé à se tendre à l'approche du coup d'envoi (21h00) avec des jets de projectiles et des supporters sans billets qui ont forcé des barrières pour se rapprocher du stade.

Plusieurs dizaines de milliers de supporters anglais sont rassemblés autour du stade depuis la matinée et certains, éméchés, ont commencé à jeter en l'air des pierres, canettes de bières, sacs à dos ou encore cônes de signalisation sur des passants, a constaté un journaliste de l'AFP.

Trois supporters italiens ont aussi été pris à partie par des supporters anglais déchaînés, selon un journaliste de l'AFP, alors que la police est déployée en nombre autour du stade. La plupart des supporters italiens qui possèdent un billet pour assister à la finale ont vite rejoint le stade et leurs places. Les voies piétonnes d'accès au stade sont jonchées de détritus et de bouteilles cassées.

Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, des dizaines de supporters sans billet ont renversé des barrières et submergé le personnel de sécurité pour rentrer dans le périmètre rapproché du stade.

La société qui gère le stade de Wembley a indiqué dans un communiqué qu'elle "était confrontée à un incident qui s'est produit dans le périmètre extérieur du stade" et qu'elle avait reçu le soutien de la police. "Des mesures de sécurité ont rapidement été activées dans les zones concernées et il n'y a pas de personnes sans billets qui sont rentrées dans le stade", a-t-elle assuré.

20h10 : Italie - Angleterre : les compositions

Italie

Donnarumma (G) - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini (Cap.), Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Angleterre

Pickford (G) - Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw - Philipps ou Henderson, Rice - Mount, Sterling - Kane (Cap.)

18h55 : L'Italie perd sa première finale

Matteo Berrettini n'a rien pu faire pour empêcher Novak Djokovic de remporter son 20e Grand Chelem en carrière, sur le gazon de Wimbledon. Londres ne sera pas 100% italien ce dimanche 11 juillet.

Il reste dont cette finale de l'Euro 2020 pour ne pas vivre un dimanche noir pour l'Italie.

18h17 : Les nations les plus titrées à l'Euro

3 titres

Allemagne (et RFA), Espagne

2 titres

France

1 titre

URSS (Russie), Italie, Tchécoslovaquie (République tchèque), Pays-Bas, Danemark, Grèce, Portugal

18h12 : Le palmarès de l'Euro

1960: URSS (bat Yougoslavie 2-1 a.p.)

1964: Espagne (bat URSS 2-1)

1968: Italie (bat Yougoslavie 1-1 puis 2-0 en finale rejouée)

1972: RFA (bat URSS 3-0)

1976: Tchécoslovaquie (bat RFA 2-2 a.p., 5-3 t.a.b.)

1980: RFA (bat Belgique 2-1)

1984: France (bat Espagne 2-0)

1988: Pays-Bas (battent URSS 2-0)

1992: Danemark (bat Allemagne 2-0)

1996: Allemagne (bat République tchèque 2-1 b.e.o.)

2000: France (bat Italie 2-1 b.e.o.)

2004: Grèce (bat Portugal 1-0)

2008: Espagne (bat Allemagne 1-0)

2012: Espagne (bat Italie 4-0)

2016: Portugal (bat France 1-0 a.p.)

18h06 : Londres vit au rythme de la finale

Pintes de bière, drapeaux, chants et coups de klaxons : de Leicester Square au stade de Wembley, des milliers de supporters anglais exaltés ont commencé à envahir dimanche après-midi les rues et pubs de Londres, y instaurant une ambiance de liesse populaire face à l'espoir que l'Angleterre remporte l'Euro face à l'Italie (21h00).

Devant le stade de Wembley, l'habituel flot de personnes sortant de la bouche de métro s'est transformé dimanche en un véritable torrent bouillonnant de drapeaux blanc et rouge. En cause : les 65.000 personnes qui assisteront au choc Italie-Angleterre, mais aussi des milliers d'autres supporters, sans billet pour la finale mais venus participer aussi à la fête.

"C'est historique, au moins vous pourrez dire que vous étiez ici", s'enthousiasme Abdel Samawe, comptable de 34 ans, "même si vous n'êtes pas dans le stade, vous pourrez toujours vous imprégner de l'atmosphère et la transmettre aux prochaines générations."

Malgré la belle ambiance, les rues de Londres sont jonchées de détritus. La journée de lundi sera peut-être consacrée à la célébration, mais aussi au nettoyage de la capitale.

17h30 : Avec le souvenir de 2012

L'Euro a vu la dernière confrontation entre l'Italie et l'Angleterre dans un Championnat d'Europe. Incapables de se départager lors d'un quart de finale fermé, les deux nations étaient allées aux tirs au but à Kiev.

L'Italie s'était imposée 4 tirs au but à 2 lors de cette séance.

Tirs au but réussis

Angleterre : Gerrard, Rooney

Italie : Balotelli, Pirlo, Nocerino, Diamanti

Tirs au but ratés

Angleterre : Young, Cole

Italie : Montolivo

17h19 : Les unes de la presse italienne

Notons la très belle une de la Republicca qui n'a pas oublié le tennis non plus en proposant un court de tennis avec un "London Italia"

17h15 : Les unes de la presse italienne

La une de la "Gazzetta dello Sport", qui n'a pas oublié non plus de saluer la finale de Matteo Berrettini à Wimbledon. Le Romain affronte actuellement Novak Djokovic. Une manche partout entre les deux hommes à Wimbledon.

17h05 : Le message d'Elizabeth II à l'Angleterre

La Reine d'Angleterre avait adressé un message public à la sélection anglaise, samedi.

17h00 : Les unes de la presse britannique

L'édition du dimanche du "Telegraph" a choisi une photo d'Harry Kane avec une citation de la lettre transmise par la Famille Royale à la sélection anglaise.

16h56 : Les unes de la presse britannique

Voici la une du "Sunday Mirror" avec un très bon "We Kane be Heroes", en référence au titre de David Bowie "Heroes".

16h50 : Kane et Southgate ne sont pas ceux que vous croyez

Deux bébés phoques, abandonnés par leur mère, ont été trouvés à Southend-on-Sea, dans l'Essex, à l'Ouest de l'Angleterre.

Les garde-côtes ont nommé les deux animaux : Kane et Southgate selon la BBC qui rapporte cette drôle d'histoire.

Les deux animaux vont être pris en charge, avant d'être relâchés.

16h30 : Bonucci - Chiellini, meilleure charnière de l'Euro ?

Voici la réponse en vidéo sur MYTF1.

16h18 : Les parcours de l'Italie et l'Angleterre en vidéo

Retrouvez sur MYTF1, en vidéo, les parcours de l'Italie et l'Angleterre dans cet Euro 2020.

16h12 : Un passage à 32 pour l'Euro ?

Selon Associated Press, l'UEFA pense déjà à un changement de format pour l'Euro, consciente que le format à 24 est peu lisible. Ce changement pour un format "Coupe du monde" à 32 équipes interviendrait en 2028.

Cela laisserait l'Euro 2024 comme le dernier tournoi avec 24 équipes.

15h57 : Un Euro record niveau buts

Cette édition 2020 du Championnat d'Europe restera dans les annales : 140 buts ont été marqués en 50 matches pour le moment (soit 2,8 par match), ce qui est un record. En 2016, il y avait 106 buts (2,12 par match).

Au niveau des CSC, c'est également un record : 11 buts ont été marqués contre son camp durant la compétition.

15h48 : La pelouse de Wembley est prête

L'UEFA a posté une photo sur Twitter concernant les derniers peaufinages de la pelouse de Wembley.

15h45 : Tout savoir sur la finale

Voici tout ce que vous devez savoir sur la finale à retrouver sur MYTF1.

Bonjour à tous et bienvenue sur notre direct de la finale de l'Euro 2020

La compétition se termine ce dimanche avec la grande finale qui mettra aux prises l'Italie à l'Angleterre à Wembley. Coup d'envoi à 21h00.