Italie - Angleterre / Les six 6 statistiques à savoir sur la finale

EURO 2020 - Voici les six chiffres à savoir concernant la finale du Championnat d'Europe entre l'Italie et l'Angleterre qui se joue ce dimanche à Wembley (21h00).

33

L'Italie a continué sa série fantastique d'invincibilité pendant cet Euro 2020. A l'heure de disputer la finale, la voilà avec 33 rencontres sans défaite, série en cours depuis septembre 2018 et une défaite au Portugal en Ligue des nations (1-0).

Elle n'est plus qu'à deux matches d'égaler le recordman, l'Espagne. La Roja était restée invaincue pendant 35 rencontres, de 2007 à 2009. C'est les Etats-Unis qui avaient mis fin à leur invincibilité en demi-finale de la Coupe des confédérations 2009.





4

L'Italie va disputer sa quatrième finale de Championnat d'Europe et rejoindre l'Espagne et l'URSS. Seule devant : l'Allemagne et ses six finales.

Son bilan en finale : 1 victoire (1968) et 2 défaites (2000, 2012)

Sa défaite face à l'Espagne en 2012 est la plus large défaite concédée en finale d'un Championnat d'Europe.

1

L'Italie était restée 11 rencontres sans encaisser de but, avant d'en encaisser un à chaque match joué en phase à élimination directe dans cet Euro 2020.



Attention, depuis 36 rencontres elle a encaissé au maximum un but par match. La seule équipe à avoir marqué plus d'un but à la Squadra était la France, lors d'un match de préparation au Mondial 2018 à Nice (succès 3-1).



10

Depuis 24 rencontres, l'Italie n'a été menée au score que 10 minutes maximum. C'était face à la Bosnie, en Ligue des nations, en septembre 2020.

1



L'Angleterre n'a encaissé qu'un seul but dans toute la compétition. C'était face au Danemark en demi-finale et ce n'était même pas sur une phase de jeu, mais sur un coup franc de Mikkel Damsgaard.



2

Cela semble fou, mais l'Angleterre ne dispute que la deuxième finale en compétition internationale de son histoire. La première remontait à 1966 et elle avait également eu lieu à Wembley.

Les Anglais, emmenés par leur capitaine Bobby Moore, avait battu la RFA en finale de la Coupe du monde (4-2, en prolongation).



L'Angleterre est le 13e pays à aller en finale d'un Euro. Elle pourrait devenir le 11e vainqueur de la compétition en cas de victoire.



16

L'Angleterre est invaincue dans un match de phase finale d'une compétition internationale dans son antre de Wembley.



Bilan : 11 victoires pour 6 nuls, dont la demi-finale jouée et perdue aux tirs au but contre l'Allemagne lors de l'Euro 1996.