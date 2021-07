Italie - Angleterre / Mancini : "On va continuer à jouer"

EURO 2020 - Passé en conférence de presse, samedi, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a annoncé que la Squadra allait jouer son jeu lors de la finale contre l'Angleterre.

Sur le peu de supporters italiens à Wembley

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie

"On espère les entendre à la fin, les nôtres… Pendant le match, on doit penser à autre chose, à faire notre jeu, bien défendre. Mais on espère les entendre à la fin. (...)"

"Il y a beaucoup de passion pour le foot en Angleterre, comme il y en a beaucoup en Italie. (...) Ce sera un grand match devant un stade plein, c’est une nouvelle merveilleuse pour les amateurs de foot."

Sur la force offensive de l'Angleterre

"L’Angleterre est forte. Elle a des joueurs très forts, y compris sur le banc. Mais nous aussi, si on est arrivé ici, c'est qu'on a les qualités."

"Sterling est un joueur qui a fait beaucoup de progrès, il est très rapide. Il faudra être bon en phase défensive. Mais il n'y a pas que lui."

Sur le facteur physique

"L’Angleterre n’a pas que des milieux de terrain forts, c’est une équipe physiquement forte en général. C’est clair, physiquement, ils sont plus forts que nous."

"Mais le football se joue balle à terre, et on espère faire mieux. Parfois, ce sont les plus petits qui gagnent, c’est déjà arrivé dans le passé."

Sur la pression par rapport au fait de jouer une finale

"On doit être tranquille. C’est le dernier match, si on veut s’amuser encore pendant 90 minutes, c’est demain (dimanche). Après ce sont les vacances."

"Si on va continuer à essayer de jouer ? On l'a toujours fait. Même contre l’Espagne (en demi-finale), on aurait aimé jouer. Mais l’Espagne a réussi à nous limiter, à tenir davantage le ballon."

"Mais nous, demain, nous essaierons de faire ce qu’on sait faire, ce qui nous a amené ici, on ne va pas changer maintenant."