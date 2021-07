Italie – Espagne (1-1, tab : 4-2) : Les chiffres de la rencontre

Euro 2020 - Au terme d’une rencontre animée, l’Italie est parvenue à se qualifier pour la finale malgré une belle prestation de la Roja qui a manqué de précision dans le dernier geste.

Italie – Espagne : 1-1, tirs au buts 4-2

1-0 : Chiesa

1-1 : Morata

Ce qu’il faut retenir

Comme lors de ses précédentes rencontres, les hommes de Luis Enrique ont eu près de 65% de possession. Mais contre l’Italie, la Roja a montré offensivement le même visage que contre la Suisse, la Pologne ou la Suède. Un seul but, malgré plusieurs tentatives.

Côté italien, les hommes de Mancini ont adopté un profil inédit. Celui d’une sélection acculée, obligée de partir en contre et incapable de jouer haut. Malgré cela, la Squadra Azzura s’est adaptée tactiquement. Seule une magnifique action de Morata et Dani Olmo a été capable de tromper Donnarumma et la défense italienne. Les équipes se sont neutralisées jusqu’à la séance de tirs aux buts, où Jorginho a envoyé l’Italie en finale après l’échec de Morata.

Les chiffres de la rencontre

1

La défense italienne a encaissé son premier but dans le jeu au cours de l’Euro 2020. Les deux précédents avaient été inscrits sur pénalty et sur corner.

3

L’Espagne a disputé sa troisième prolongation consécutive après celles jouées contre la Croatie et la Suisse.

4

L’Italie s’est qualifiée pour sa quatrième finale d’un Euro après 1968, 2000 et 2012.

5

L’Italie compte cinq joueurs dans son effectif qui ont marqué deux buts lors du tournoi : Chiesa, Immobile, Insigne, Locatelli et Pessina.

6

Alvaro Morata est devenu le meilleur buteur espagnol dans l’histoire des Championnats d’Europe avec six buts, devançant Fernando Torres (5)

7

L'Italie n'a tiré que sept fois sur les buts d'Unai Simon en 120 minutes. C'est leur total de frappes le plus faible depuis le début de l'Euro.

65

Au cours de la rencontre, l'Espagne a eu 65% de possession de balle. Depuis le début de la compétition, c'est la moyenne de possession de la Roja.

934

Au terme des 120 minutes de jeu, les Espagnols ont effectué 934 passes. De leur côtés, les Italiens en ont fait moins de la moitié avec 404 passes.