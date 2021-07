Italie – Espagne (1-1, tab 4- 2) : L’Italie se hisse en finale !

Au terme d’une demi-finale dominée par l’Espagne, la Squadra Azzura a tenu bon pour se qualifier pour la finale de l’Euro. Morata a été le héros malheureux de la rencontre.

Jamais au court de l’Euro 2020, l’Italie n’avait été aussi malmenée, incapable de presser haut. Mais les hommes de Mancini ont su subir et jouer en contre. Finalement la fraîcheur venue du banc de touche, les contres et la solidité défensive ont été les clés qui leur ont permis de tenir jusqu’aux tirs aux buts.

L'Italie plie mais ne rompt pas

La possession du ballon a été pour l’Espagne, et même si les Italiens ont ouvert le score, et se sont créés des occasions, la Roja peut nourrir d’énormes regrets au terme de la rencontre. Au cours de la première période, les hommes de Mancini n’ont frappé qu’une fois au but. Une frappe d'Emerson en fin de mi-temps, repoussée par la barre transversale.

Surtout, ils n’ont eu que 39% de possession avant la pause. C’est dire le rythme imposé par la Roja. Mais même malmenée, l’Italie s’est adaptée tactiquement en jouant bas et en tentant de laisser peu d’espace derrière. A l’exception d’une frappe de Dani Olmo en première période, la défense transalpine a d'ailleurs peu tremblé.

Morata, de remplaçant à héros...

Au retour des vestiaires, les occasions se sont multipliées. Busquets manque le cadre, avant que Chiesa n’inquiète une première fois Unai Simon dans la foulée. Puis, à l’heure de jeu Federico Chiesa trompe cette fois le portier espagnol après un nouveau contre de la Squadra Azzura (0-1, 60ème).

Mais la rentrée de Morata va tout changer pour l’Espagne. Avec un avant-centre plus percutant, l’Espagne trouve un point de repère. Illustration parfaite sur l’égalisation à 10 minutes de la fin. Alors qu’il décroche au niveau des milieux de terrain, Morata réalise un une-deux d’école avec Dani Olmo pour remettre les deux équipes à égalité. (1-1, 80ème).

Puis héros malheureux

Il y aura quelques belles opportunités de part et d’autre, mais les deux équipes vont se neutraliser. Jusqu’à la séance des tirs aux buts. Chaque équipe va rater sa première tentative (Locatelli puis Dani Olmo) avant de voir ses tireurs réussir les uns après les autres.

A 3-2, Alvaro Morata voit sa frappe repoussée par Donnarumma. Jorginho réussit à marquer et envoie l’Italie en finale. Malgré la domination de l’Espagne. Malgré le peu d’occasions. Mais grâce à son réalisme, sa solidité défensive, l’Italie demeure éternelle, et plus que jamais candidate à la victoire finale.