Italie – Espagne / Compos, Stats, tout ce qu’il faut savoir

Voilà ce qu’il faut savoir sur la première demi-finale qui se joue mardi 6 juillet à Wembley entre l’Italie et l’Espagne. Le match est à suivre en direct sur TF1 à partir de 21h00.

C’est une demi-finale qui promet beaucoup. Deux des équipes les plus joueuses, les plus portées vers l’avant vont s’affronter dans un duel de titans très indécis. Le spectacle est très attendu entre les deux meilleures attaques de la compétition.

Italie – Espagne

Stade : Wembley (Londres)

Arbitre : Felix Brych (Allemagne)

Compositions probables :

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonnuci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne.

Sélectionneur : Roberto Mancini

Espagne : Unai Simon – Azpilicueta, Laporte, Torres, Alba – Koke, Busquets,Pedri – Torres, Morata, Sarabia.

Sélectionneur : Luis Enrique

Les chiffres de la rencontre

37

Les deux équipes se sont déjà rencontrées 37 fois. Le bilan est très équilibré avec 11 succès de part et d’autre, ainsi que 15 matches nuls. Ce sera la sixième fois que l’Italie et l’Espagne s’affronteront à l’Euro. La Squadra Azzura a gagné deux matches, et s’est inclinée une fois contre la Roja.

4

C’est le quatrième Euro consécutif que les deux équipes se feront face à face. En 2016, les Espagnols ont été éliminés en huitième de finale par les partenaires de Giorgio Chiellini (2-0). En 2008, la Roja s’était imposée aux tirs aux buts en quart de finale après un match nul 0-0.

5

Si les deux équipes sont encore invaincues, l’Italie a remporté chacune de ses cinq rencontres. L’Espagne quant à elle a concédé deux nuls en phase de groupe, puis un troisième en quart de finale contre la Suisse, avant de s’imposer au tirs aux buts contre la Nati.

12 et 11

Les deux équipes sont les deux meilleures attaques de l’Euro 2020. Les hommes de Luis Enrique ont marqué 12 fois, alors que ceux de Roberto Mancini ont trouvé le chemin des filets à 11 reprises.

3

Sur les 10 buts contre son camp inscrits pendant le tournoi, trois l’ont été en faveur de l’Espagne. Pedri a aussi marqué contre son camp, alors que l’Italie n’en a bénéficié que d’un seul.

0

L’Italie n’a marqué aucun but de la tête lors de l’Euro. Contrairement à l’Espagne qui a marqué deux fois de cette manière.

101

Ciro Immobile et ses coéquipiers sont ceux qui tentent le plus de frappes depuis le début de l’Euro. Ils ont déjà frappé 101 fois sur les buts adverses (20 tirs par match en moyenne). Ils devancent l’Espagne qui a frappé 95 fois (19 tirs par match en moyenne).

Déclarations

Roberto Mancini, Sélectionneur de l'Italie :

« Nous avons marqué deux buts [contre la Belgique] et nous aurions pu en marquer plus. Je pense que la victoire était amplement méritée. L'Espagne arrive maintenant, mais plus vous progressez, plus cela devient difficile. »

Luis Enrique, Sélectionneur de l'Espagne :

« Nous sommes si fiers. Il serait ridicule de penser que nous, ou l'un des demi-finalistes, serait content de s'arrêter ici – nous voulons tous aller en finale et gagner. »