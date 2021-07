Italie – Espagne : L'incroyable séquence amusante de Chiellini Julien KOBANA | Écrit pour

Le 06/07/21 à 01:18 , mis à jour le 06 juillet 2021 à 01:20 | Par| Écrit pour TF1 Le 06/07/21 à 01:18 , mis à jour le 06 juillet 2021 à 01:20 | Voir le site de Euro 2020 de football

Alors que les deux équipes s’apprêtent à débuter la séance de tirs aux buts, et que le suspense est à son comble, Chiellini s’est montré détendu et hilare face à l’arbitre et Jordi Alba !