Italie – Suisse (3-0) : La Squadra Azzurra impériale

A domicile, les Italiens ont confirmé l’impression laissée lors du premier match. Dominateurs et efficaces, les hommes de Mancini obtiennent un deuxième succès et se qualifient.

Au-delà du bilan comptable qui est parfait avec six points sur six, la sélection italienne a laissé une très belle impression dans le jeu. Le milieu de terrain composé de Jorginho, Barella et Locatelli, auteur d’un superbe doublé ont parfaitement maitrisé leurs adversaires. Ciro Immobile, un temps maladroit face à Sommer, a lui trouvé le chemin des filets en toute fin de rencontre.

Des individualités remarquables mais surtout un collectif parfaitement huilé. A aucun moment, l’Italie n’a semblé en danger, même après la perte de son capitane Chiellini sorti sur blessure en première période.

Dès l’entame de la seconde mi-temps, les Italiens ont été dans la gestion. Et malgré une position plus basse sur le terrain, Jorginho et ses partenaires ont inscrit deux nouveaux buts. Après 180 minutes, la Squadra Azzura est la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Mais aussi un sérieux candidat à la victoire finale.

Italie – Suisse : 3-0

1-0 Locatelli (26ème)

2-0 Locatelli (52ème)

3-0 Immobile (89ème)

Classement du Groupe A

1 Italie 6 points

2 Pays de Galles 4 points

3 Suisse 1 point

4 Turquie 0 point

Les chiffres à retenir

3

Les Italiens n'ont cadré que trois frappes sur 13 lors de la rencontre. Un taux de réussite maximal pour la Squadra Azzura.

1

A l’opposé, les Suisses n’ont inquiété Donnaruma qu’à une seule reprise à l’heure de jeu suite à une tentative de Zuber. Ils n'ont cadré qu'une seule de leurs six tentatives.

0

Tout comme lors de la première journée, les cages italiennes sont restées inviolées. Cela fait par ailleurs 10 matches consécutifs que les hommes de Mancini n’ont pas pris le moindre but.

Ils ont dit (avec AFP)

Manuel Locatelli (au micro de BeIn Sports)

« C'est un groupe incroyable, très uni. Je suis fier d'en faire partie. (Le premier but ?) C'était une action magnifique, j'ai vu (Domenico Berardi) tout en haut à droite et j'ai couru en plein dans la surface. »

Roberto Mancini, (au micro de la RAI)

« La Suisse est une équipe forte, c'était un match difficile. On aurait pu marquer plus tôt, mais c'est largement mérité. On a bien joué, on voulait gagner à tout prix. Ils ont bien commencé, ce n'était pas simple de gagner un deuxième match en cinq jours. Pour Chiellini (sorti sur blessure en première période, ndlr), on espère qu'il n'y a rien de grave, on verra demain. »