Jeux Olympiques / La France à Tokyo avec Gignac, Thauvin, Camavinga et Savanier

JO TOKYO 2020 - Sylvain Ripoll, a annoncé, vendredi 25 juin, une liste de 18 joueurs et un réserviste pour le tournoi des JO de Tokyo. André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Eduardo Camavinga y sont.

Gignac, Thauvin et Camavinga vont mener les Bleus à Tokyo

La France ira à Tokyo avec une belle équipe. Le sélectionneur de l'équipe de France olympique de football, Sylvain Ripoll, a annoncé, vendredi 25 juin, une liste de 18 joueurs et un réserviste pour le tournoi olympique de football. Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet prochain. Les Bleus débuteront leur tournoi un jour avant, le jeudi 22 juillet.

André-Pierre Gignac, Florian Thauvin et Eduardo Camavinga sont les trois noms principaux de cette liste difficile à composer pour le sélectionneur des Bleuets. Maxence Caqueret (OL) et Benoît Badiashile (AS Monaco) font également partie de cette liste des 18.

La surprise concerne un Montpelliérain : Téji Savanier. Souvent relié à l'équipe de France ces derniers mois, le milieu de terrain va bien porter le maillot de l'équipe de France, mais dans le cadre des J.O.

La Fédération française de football a précisé dans son communiqué que cette liste était "sous réserve de la validation de la Commission Consultative de Sélections Olympiques du CNOSF."

La liste des Bleus pour les Jeux Olympiques

Gardiens

Paul Bernardoni (SCO Angers), Gauthier Larsonneur (Stade Brestois)

Défenseurs

Benoît Badiashile (AS Monaco), Anthony Caci (RC Strasbourg), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (RC Lens), William Saliba (Arsenal), Malang Sarr (Chelsea)

Milieux de terrain

Eduardo Camavinga (Stade rennais), Maxence Caqueret (OL), Jonathan Ikoné (Lille OSC), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres Monterrey), Lucas Tousart (Herta Berlin)

Attaquants

André-Pierre Gignac (Tigres Monterrey), Amine Gouiri (OGC Nice), Randal Kolo Muani (FC Nantes), Arnaud Nordin (AS Saint-Etienne)

Le calendrier des Bleus à Tokyo

Jeudi 22 juillet : Mexique - France (Tokyo, 10h00)

Dimanche 25 juillet : France - Afrique du Sud (Saitama, 10h00)

Mercredi 28 juillet : France - Japon (Yokohama, 13h30)