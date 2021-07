La Reine d'Angleterre Elizabeth II apporte son soutien à l'Angleterre

EURO 2020 - Elizabeth II, Reine d'Angleterre, a adressé son soutien public à la sélection de Gareth Southgate qui défiera l'Italie, dimanche soir (21h00), en finale du Championnat d'Europe.

La Famille Royale apporte son soutien à l'Angleterre

Tom Cruise n'est pas le seul à avoir souhaité le meilleur à l'équipe d'Angleterre.

La Famille Royale britannique a également apporté, publiquement, apporté son soutien à la sélection anglaise, samedi, à 24h de la finale contre l'Italie.



C'est la Reine d'Angleterre Elizabeth II, elle-même, qui a écrit le message destiné aux joueurs et membres du staff des Three Lions.

"C'est formidable d'avoir une lettre de la Reine d'Angleterre", a réagi Gareth Southgate, en conférence de presse.

La lettre d'Elizabeth II à la sélection anglaise

"Mr Gareth Southgate, officier de l'Empire britannique (sélectionneur).



Il y a 55 ans, j'ai eu la chance de remettre la Coupe du monde à Bobby Moore (capitaine de la sélection d'Angleterre, vainqueur du Mondial 1966, à domicile, ndlr) et j'ai vu ce que cela représentait d'atteindre, puis gagner, la finale d'une compétition internationale majeure, pour les joueurs, le manager et les différents membres du staff.



Je veux vous envoyer mes félicitations, ainsi que celles de toute ma famille, à vous tous, pour avoir atteint la finale du Championnat d'Europe.



Je vous adresse également mes meilleurs vœux pour demain, en espérant que l'histoire retiendra, non seulement votre succès, mais aussi l'état d'esprit, la dévotion et la fierté dont vous avez fait preuve.



Elizabeth R."