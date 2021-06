Le sélectionneur danois : "Mon groupe est formidable"

EURO 2020 - Secoué par le malaise cardiaque de Christian Eriksen, Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, a pris la parole après la rencontre et donné quelques précisions sur la situation.

Les premières paroles du sélectionneur danois

"Je dois commencer par m'excuser si j'ai la voix qui tremble un peu, mais cette soirée a été très éprouvante. C'est le genre de soirée qui nous rappelle à tous à quel point la vie est importante. Et ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes relations les uns envers avec autres, avec nos proches, avec nos amis."

"Et notre groupe de joueur, il est formidable, je ne saurais être plus fier d'eux que ce soir. Ce sont des hommes qui prennent soin les uns des autres."

"Et moi, moi j'ai vu un ami qui m'est très cher souffrir énormément. Et voir la manière dont les joueurs ont parlé ensemble dans le vestiaire : ils ont montré leurs émotions et ce sont eux qui ont la pris décision, dans un premier temps de ne rien faire tant qu'on n'étaient pas certains que Christian allait bien, qu'il était conscient."

Sur la reprise de la rencontre

L'UEFA a bien proposé de reporter la rencontre ultérieurement, mais avec la date dimanche 13 juin à midi comme délai maximum.

“Deux possibilités se sont présentées à nous. On pouvait continuer le match ce soir (samedi 12 juin au soir, ndlr) ou jouer le lendemain à midi (dimanche 13 juin, ndlr). Donc, tout le monde s'est mis d'accord pour jouer aujourd'hui."

Sur son sentiment concernant la reprise du match

"Alors, évidemment, c'est quasiment impossible de continuer à jouer un match comme ça, après avoir traversé autant d'émotions. Il y avait des joueurs pas certains de dormir après tout ça, on a donc décidé de reprendre."

"Et ce que les joueurs ont réussi à faire, à jouer cette seconde période, c'est tout-à-fait exceptionnel. Ils sont même parvenus à dominer."

"Je suis moi-même complètement bouleversé, d'autant plus que j'ai déjà connu une situation semblable en tant que coach déjà où on a presque perdu un joueur sur le terrain."

"Donc, je mesure toute la portée de ce moment et puis je vois aussi que tout les joueurs sont avec leurs proches sur Facetime. Et, moi, c'est ça que je retiens de cette situation. C'est une soirée éprouvante pour nous."

Sur Christian Eriksen

"Evidemment, toutes nos pensées, toutes nos prières, elles vont en direction de Christian, de sa famille."

"C'est évidemment un de nos meilleurs joueurs, un des meilleurs joueurs au monde, c'est aussi et avant tout un homme formidable."

"Donc, toutes mes pensées et mon énergie positive sont pour Christian ce soir."

Sur la sortie de Simon Kjaer

“Simon Kjaer est sorti car il était encore sous le choc. C’est un grand ami à Christian (…) Il a essayé, mais il n’y arrivait pas."

"Il a profondément été touché et secoué par ce qu’il s’est passé.”