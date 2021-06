Les chiffres de dimanche : Une Italie record, Shaqiri rejoint un club fermé

EURO 2020 - Voici tous les chiffres marquants à retenir de la journée du dimanche 20 juin. L'Italie, la Turquie et Xherdan Shaqiri sont au menu.

L'Italie a marqué l'histoire de la compétition lors du 1er tour. Elle est devenue la première nation à gagner ses trois rencontres sans encaisser un seul but en phase finale d'un Euro.

Italie record toujours. Roberto Mancini a égalé dimanche 20 juin la série d'invincibilité de 30 matches de Vittorio Pozzo. Il fallait remonter à la période 1935-1939 pour trouver trace de cette série (25 succès, 5 matches nuls).

Eliminée au 1er tour avec un bilan de trois défaites en trois rencontres, la Turquie a complètement raté sa compétition. Son bilan l'a placé à la 5e place des pires parcours de l'histoire du Championnat d'Europe.

Le classement des pire parcours à l'Euro

2000 - Danemark (0-8)

2004 - Bulgarie (1-9)

2012 - Irlande (1-9)

1984 - Yougoslavie (2-10)

2020 - Turquie (1-8)

Ils sont quatre. Quatre joueurs à avoir marqué lors des quatre dernières compétitions internationales : Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Ivan Perisic et Xherdan Shaqiri ont marqué lors des Coupe du Monde 2014 et 2018 et des Championnats d'Europe 2016 et 2020.

Bien évidemment, à ce petit jeu, Cristiano Ronaldo est injouable : le Portugais a marqué au moins un but à chacune des compétitions internationales auxquelles il a participé, soit 9 compétitions.