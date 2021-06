Les infos des Bleus : Le groupe est arrivé à Budapest

Suivez ici toutes les informations concernant l'actualité de l'équipe de France. Les Bleus sont arrivés à Budapest, où ils affronteront la Hongrie samedi 19 juin à 15h00.

Les Bleus ont effectué à 15h00 un dernier entraînement à Munich au lendemain de leur victoire sur l’Allemagne. C'est à cet horaire qu'ils affronteront la Hongrie samedi.

Séance complète pour les remplaçants, récupération pour les titulaires

Les remplaçants ont participé à une séance collective, alors qu’une partie des titulaires est resté en salle (Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Karim Benzema et Kylian Mbappé) tandis que l’autre (Antoine Griezmann, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Hugo LLoris, Benjamin Pavard, et Paul Pogba) se sont contentés d’un décrassage. (Info Eurosport)

Ils ont ensuite rejoint Budapest par avion dans la soirée de mercredi. En plus du match contre la Hongrie, ils y joueront aussi leur rencontre contre le Portugal programmée jeudi 24 juin.

Un Anglais connu des Français au sifflet

Pour la rencontre contre la Hongrie, l’arbitre sera l’Anglais Michael Oliver. C’est la première fois qu’il officiera pour un match de l’équipe de France. Il a cependant déjà croisé la route de quelques joueurs français cette saison.

C’était en Ligue des Champions lors du match entre le Bayern Munich et l’Atlético Madrid (4-0) où Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso (1 but) et Kingsley Coman (2 buts) étaient titulaires. Du côté ibérique, Thomas Lemar était lui entré en jeu en fin de rencontre. Il a également arbitré Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé dans cette même compétition lors de l’opposition entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev (2-1)