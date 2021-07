Les News de mardi : les critiques pleuvent en Allemagne, Mertens opéré

Suivez tout au long de la journée les informations concernant le championnat d’Europe de football. Vous ne raterez rien de l’actualité de la compétition ici.

Plusieurs critiques se font entendre en Allemagne suite à l’élimination de la Mannschaft. Les joueurs et le style de jeu ne sont pas épargnés suite à leur défaite contre l’Angleterre. Côté belge, c’est un autre joueur dont les blessures font parler.

Allemagne : Matthaus critique Kroos…

Il semblait avant la compétition que les deux hommes n’étaient pas très fans l’un de l’autre, les derniers propos de Lothar Matthaus semblent le confirmer. Dans sa chronique pour SportBild, l’ancien Ballon d’Or a critiqué Toni Kroos, récent retraité international : « La passion, le feu et les passes verticales m’ont manqué. Toutes ses touches de balle n’aident pas, c’est agréable de le voir, mais ce n’est pas efficace. Ses passes basses et ses centres longs sont comme sa coiffure : belle et propre. Mais cela prend du temps. Il y a eu trop de passes horizontales, il a évolué trop bas. Jouer avec une défense à trois, ça n’a pas de sens ! Kroos n’assumait que très peu de responsabilités. Il a aussi manqué de conviction. » (Source Onze Mondial)

Allemagne : Et Müller se charge de Joachim Low

Dans la newsletter du Bayern Munich, Thomas Müller est revenu sur l’élimination de la Mannschaft. Pour l’attaquant bavarois, le système tactique a été la cause principale de la déroute allemande « Avec tous les efforts consentis pour ne pas prendre de but à travers des choix défensifs et une équipe attentiste, nous avons échoué. »

Belgique : Mertens opéré

Après les problèmes de santé de Timothy Castagne, d’Eden Hazard et Kevin De Bruyne, les Diables Rouges ont dû également déplorer la blessure de Dries Mertens. L’attaquant de Naples s’est fait opérer de l’épaule gauche. Les médias belges annoncent qu’il sera indisponibles au moins trois semaines.