L’Italie, seulement 12 frappes concédées en trois matches

La Squadra Azzura a réalisé un premier tour remarquable. Neuf points, septs buts inscrits, aucun encaissé. Mais surtout en trois rencontres, les Italiens n’ont concédé que 12 frappes.

Il s’agit probablement de la sélection qui a fait la plus forte impression lors de ce premier tour. S’il n’est pas encore terminé pour tout le monde, aucune équipe ne pourra faire mieux que l’Italie avec trois succès sans avoir pris le moindre but. Cette solidité défensive se traduit par deux chiffres hallucinants…

12 frappes concédées, seulement 3 tirs cadrés par ses adversaires

En se basant sur les statistiques de l’UEFA, l’on se rend compte que les victoires italiennes lors de ce premier tour sont insolentes de maîtrise. Dominatrice contre la Turquie, impériale contre la Suisse, tout en gestion face au Pays de Galles, l’Italie a surclassé ses adversaires.

Au total, la défense menée par Bonucci a seulement concédé 12 tirs lors de ce premier tour, dont seulement trois cadrés (un à chaque match) ! La Suisse est l’adversaire qui s’en est le mieux sorti avec six tentatives sur les cages de Gianluigi Donnarumma. A titre de comparaison, lors de sa rencontre contre la Hongrie, les Bleus ont frappé au but à 14 reprises.

30 matches sans défaites, 11 sans prendre de buts

La défense italienne impressionne par sa solidité mais cela n’est pas nouveau. Les hommes de Roberto Mancini restent sur 11 rencontres consécutives sans avoir pris le moindre but. Il faut remonter au 14 octobre 2020 et une opposition face aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des Nations pour voir Donnarumma aller chercher un ballon au fonds de ses filets. Par ailleurs sur leurs 20 dernières rencontres, la Squadra Azzura n’a pris que trois buts.

Mais au delà des buts encaissés, l’Italie se montre également invincible depuis septembre 2018, et un revers face au Portugal. Voilà donc 30 matches sans défaites pour Mancini et ses joueurs. Certes l’Italie a eu un premier tour à sa portée lors de l’Euro, et en jouant tous ses matches à domicile qui plus est. Mais il n’y a pas eu de fausse note pour les transalpins. Ciro Immobile et ses partenaires connaissent bien la musique de leur réussite, et il n’est pas impossible qu’ils la fassent retentir encore quelques temps lors de cet Euro. Quitte à en faire l'hymne de ce Championnat d'Europe.