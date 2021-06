Lucas Digne « A l’heure actuelle on est premiers »

Présent en conférence de presse ce lundi, le défenseur des Bleus s’est montré optimiste pour la suite de l’aventure et assure être prêt à bousculer la hiérarchie au poste de latéral gauche.

Titularisé au poste d’arrière gauche contre la Hongrie, Lucas Digne est revenu en conférence de presse sur ce match joué dans des conditions particulières. L’arrière gauche a aussi évoqué la prochaine rencontre contre le Portugal ainsi que l’état d’esprit des Bleus.

«Bien sûr que le nul n'était pas le résultat espéré, mais à l'heure actuelle on est premiers »

Le défi physique proposé par les Hongrois a gêné le jeu des Bleus mais malgré cela Lucas Digne refuse de croire en une mauvaise préparation physique des Tricolores : « La prépa a été très bien gérée, on l'a vu sur le premier match. Les conditions étaient particulières contre la Hongrie (1-1), il a fait très chaud, c'est plus compliqué physiquement. Aucun joueur n'a subi de crampes, ce sont des signes qui prouvent que nous sommes bien. »

Malgré une domination globale de la rencontre, l’équipe de France n’est pas parvenue à prendre les trois points. Cependant, les Bleus sont toujours premiers et maîtres de leur destin, comme l’a souligné le défenseur d’Everton «Le coach nous a dit : l'objectif c'est d'aller chercher cette qualification. À l'heure actuelle, on est premiers du groupe. Bien sûr que le nul n'était pas le résultat espéré, mais à l'heure actuelle on est premiers et on va aller chercher cette qualification contre le Portugal. Le groupe n'est pas affecté, on a notre destin entre nos mains, c'est le plus important »

« J’essaie de donner des casse-têtes au coach »

Confiant pour la qualification, l’arrière gauche français sait que le match contre le Portugal ne sera pas simple, mais que les Bleus disposent des armes pour s’imposer contre les Champions d’Europe. Il refuse cependant d’imaginer les différents scénarios qui mèneraient à une qualification «Non on ne s'est pas encore projetés, c'est encore flou. Je ne pense pas que ça changera quoi que ce soit. On va essayer de chercher cette première place, c'est tout ce qui nous importe. »

Enfin au sujet de la concurrence avec Lucas Hernandez pour un poste sur le flanc gauche de la défense, Lucas Digne assure donner le meilleur de lui à chaque fois qu’il en a l’opportunité pour impressionner Didier Deschamps «je donne tout aux entrainements. Je me prépare au mieux et j'essaie de donner des casse-têtes au coach »

France Portugal sera à vivre en direct sur TF1 mercredi 23 juin à 21H00