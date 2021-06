Mercato / Pays-Bas : Depay signe au FC Barcelone

EURO 2020 - Memphis Depay a un nouveau club : le FC Barcelone. Le club catalan a annoncé l'arrivée de l'international néerlandais jusqu'en 2023.

Depay signe au Barça jusqu'en 2023

Memphis Depay n'est officiellement plus un joueur de l'Olympique Lyonnais. En fin contrat le 30 juin prochain, l'attaquant néerlandais avait déjà annoncé son départ du club rhodanien, restait encore à connaître son futur club.

Celui-ci se nomme le FC Barcelone. Ce n'est pas une surprise non plus, toutes les rumeurs annonçait le Batave en Catalogne. Le Barça a mis au fin suspense le samedi 19 juin, en début de soirée, et coupé court aux rumeurs. Depay a signé un contrat de deux ans qui l'emmènera jusqu'en 2023.