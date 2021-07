Noël Le Graët sur l'élimination des Bleus : "Ne pas tout jeter"

EURO 2020 - Invité de Téléfoot, dimanche 4 juillet, Noël Le Graët est revenu sur l'élimination de l'équipe de France en 8e de finale du Championnat d'Europe.

Sur l'élimination des Bleus

"En colère, ce sont des mots qu'on emploie quand on perd. C'était plutôt le mot déçu qu'il fallait employer, parce que j'imaginais, surtout à 3-1, et vous aussi les observateurs, que le match était quasiment plié."

"Il faut quand même se souvenir quand on a eu une poule difficile, les trois premiers matches étaient très très difficiles. La chaleur était importante. On a dominé malgré tout. Sur ce match, on a dix minutes où on passe complètement à côté."

"Faire une analyse lucide"

"Alors, cela ne mérite pas de tout remettre en cause, même si j'ai entendu des analyses justifiées, tout le monde n'a pas joué au même niveau. Mais la France a fini première, peut-être, du groupe le plus compliqué."

"C'est la seule équipe qui n'a pas joué dans son pays, mais c'était prévu. C'était normal par rapport à la structure de cette compétition. Ceci dit, il ne faut pas jeter tout ce qui a été fait, au contraire, on a des jeunes joueurs qui ont beaucoup de qualités. On a un coach qui a d'énormes qualités."

"Et très franchement, il faut faire une analyse lucide de ce qui n'a pas collé, ensemble, dès cette semaine. Il y a des détails, cela ne tient à rien quelque fois. Mais comment expliquer, qui a la bonne explication : comment nos joueurs se sont écroulés à dix minutes de la fin."