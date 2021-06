Paul Pogba aux fans : "Sans vous, nous ne sommes rien du tout"

EURO 2020 - Interrogé par TF1 et Frédéric Calenge pour Le Mag, Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France, a adressé un message aux supporters des Bleus.

S'il a un mot envers les supporters

"Franchement ça va nous faire vraiment, vraiment plaisir de vous voir dans les stades."

"Nous, on va donner le maximum sur le terrain et on aura toujours besoin de vous. Car, sans vous, nous ne sommes rien du tout. A très bientôt."

Sur le message d'Emmanuel Macron lors de sa venue à Clairefontaine

"(Quel était son message ?) L'enthousiasme, de ne rien lâcher et que le groupe était la force de cette équipe. Ça l'a toujours été. Et on va tout faire pour repartir à l'Elysée."

Si l'équipe de France est plus forte qu'en 2018

"On ne pourra dire ça qu'à la fin. Meilleure ? La mentalité est toujours pareille. On a toujours envie."

"Et le groupe s'est renforcé avec l'arrivée d'un très gros joueur qui est Karim (Benzema, ndlr). Individuellement, c'est un boost pour l'équipe."

Sur Griezmann - Benzema - Mbappé : l'excitation et les attentes que suscite ce trio

"C'est sûr et c'est tout-à-fait normal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus Ousmane Dembélé, Olivier Giroud ou Kingsley Coman."

"Ça aussi ça excite. En tous cas, moi ça m'excite : parce que je me dis qu'à tout moment, un joueur peut entrer et faire aussi la différence."

"Après, on ne va pas trop se gonfler. On va avoir la mentalité juste pour aller chercher cette coupe."

Entretien réalisé par Frédéric Calenge pour Le Mag