Pays-Bas / Memphis Depay fait ses adieux à l'OL : "Merci"

EURO 2020 - A travers un message posté sur ses réseaux sociaux, vendredi 25 juin, Memphis Depay a fait ses adieux à l'OL.

Memphis fait ses adieux à l'OL

L'histoire d'amour et bel et bien terminée entre Memphis Depay et l'Olympique Lyonnais. Officiellement au FC Barcelone depuis quelques jours (même si son contrat débutera le 1er juillet prochain), l'international néerlandais a tenu à adresser des mots de remerciements à l'OL et à ceux qui font son quotidien.

A travers un message posté sur ses réseaux sociaux, accompagné d'une vidéo, l'attaquant a remercié tout ceux qui ont accompagné son parcours en France.

"A l'OL, à Jean-Michel Aulas, aux fans, à la ville, aux personnes qui travaillent au club en coulisses, merci pour ces incroyables 4 années et demi", a écrit en préambule le n°10 des Pays-Bas qui jouera son 8e de finale dimanche face à la République tchèque, à Budapest (18h00).

Il a ensuite conclu son message par une touche plus personnelle. "Nous avons partagés de superbes moments ensemble. Et je ne les oublierai jamais. Merci infiniment pour avoir toujours apprécié la personne que je suis."