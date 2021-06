Pologne - Slovaquie (1-2) / Skriniar fait tomber Lewandowski et les Aigles

EURO 2020 - Petite sensation à Saint-Pétersbourg : La Slovaquie a battu la Pologne de Robert Lewandowski (1-2). Milan Skriniar a marqué le but de la victoire à la 69e minute.

Pologne - Slovaquie : 1-2

18e c.s.c : 0-1 (Szczęsny)

46e : 1-1 (Linetty)

69e : 1-2 (Skriniar)

Ce qu'il faut retenir

Favorite de la rencontre, la Pologne a été surprise pour son entrée en lice par une Slovaquie séduisante.

C'est Milan Skriniar qui a marqué le but de la victoire à la 69e minute, profitant au maximum de l'exclusion de Grzegorz Krychowiak à la 62e minute.

Robert Lewandowski a été plutôt discret lors de cette rencontre.

Ils ont dit

Marek Hamšík, milieu de terrain et capitaine de la Slovaquie

"C'est incroyable, c'est difficile à décrire. Peu de gens s'attendaient à ce que nous remportions la victoire aujourd'hui, mais nous y sommes allés. Cela aurait pu être mieux, je n'avais pas joué de match depuis un mois et c'est ce que j'ai ressenti. Mais nous y sommes allés et nous avons gagné."

Milan Skriniar, défenseur de la Slovaquie

"Je suis heureux de cette victoire. On a très bien commencé. Après le but polonais, nous avons tenu bon. C'est super de marquer, je ne suis pas habitué! Lewandowski est l'une des meilleurs buteurs du monde, si ce n'est le meilleur."

"Notre défense a bien fonctionné. Notre attaque aussi. Nous devons travailler en équipe. Il faut continuer comme ça. On a besoin de points pour se qualifier. Nous allons tout donner. "

Paulo Sousa, sélectionneur de la Pologne

"Nous sommes tous déçus. Robert (Lewandowski) a semblé seul à certains moments du match, surtout en première période. On a corrigé cela ensuite, avec des joueurs plus proches de lui sur le terrain."

"On a très bien commencé la seconde période, mais lors des cinq minutes suivant l'expulsion de Krychowiak, il y a eu un corner. On avait préparé un plan pour contrer Skriniar sur les coups de pied arrêtés. Sur ce corner, on l'a oublié, je ne sais pas pourquoi. Il y avait des instructions claires. Peut-être qu'il y a eu une erreur de concentration."

"On ne peut pas perdre comme ça. Je ne pense pas que Lewandowski ait été neutralisé. Avec dix joueurs, on s'est créé trois bonnes occasions pour égaliser. Il faut rester positif, il y a encore six points à prendre. (...) Notre état d'esprit est là, les joueurs l'ont prouvé. (En Espagne, samedi) Peut-être qu'on aura des circonstances en notre faveur, pas comme aujourd'hui (lundi)."

Les chiffres à connaître

1 - Expulsé à la 62e minute de la rencontre, Grzegorz Krychowiak a été le premier joueur à recevoir un carton rouge pendant l'Euro 2020.

3 - Milan Skriniar a marqué son 3e but international face à la Pologne. Les trois réalisations sont survenues lors de ses 4 dernières rencontres.