Portés par Mbappé, Griezmann et Benzema, les Bleus se rassurent

Vainqueur du pays de Galles en match amical (3-0), mercredi 2 juin, à Nice, l'équipe de France a entamé sa préparation à l'Euro 2020 par une victoire.

Le match





Les Bleus ont réussi leur rentrée. Large vainqueur du pays de Galles, à l'Allianz Riviera de Nice, l'équipe de France a terminé la première partie de sa préparation à l'Euro 2020 par une large et probante victoire (3-0). Face à une équipe adverse réduite à dix après une demi-heure de jeu, les Bleus ont contrôlé les événements. Les Français ont d'ailleurs demandé à l'arbitre de ne pas exclure Neco Williams, qui a contré un tir de Karim Benzema avec ses bras. En vain. Ce carton rouge a évidemment eu un impact sur la rencontre.



Marqué par le grand retour de Karim Benzema avec l'équipe de France, cinq ans et demi après sa dernière sélection, ce match a permis aux Bleus de faire un test grandeur nature du travail effectué depuis une grosse semaine à Clairefontaine. Ce premier état des lieux a été positif : le trio Griezmann - Mbappé - Griezmann a montré qu'il avait de l'avenir, dans l'entrejeu Paul Pogba s'est montré sous son meilleur jour. En seconde période, Deschamps a fait une bonne revue d'effectif. Bilan comptable : trois buts marqués, zéro encaissé, aucun blessé et des premiers enseignements.





Les chiffres à retenir (avec Opta)





3 - Antoine Griezmann a trouvé le chemin des filets lors de chacun de ses 3 matches disputés à Nice avec l’équipe de France : 1 but contre le Paraguay le 1er juin 2014, 1 but contre l’Arménie le 8 octobre 2015 et 1 but contre l’Italie le 1er juin 2018.

36 - Antoine Griezmann a marqué son 36e but avec les Bleus et s'est rapproché à 5 buts de Michel Platini.

82 - Karim Benzema a fêté sa 82e sélection avec l'équipe de France à Nice, cinq ans et demi après la dernière (octobre 2015). Le Madrilène n'a pas marqué son 16e but en Bleus.



100 - Hugo Lloris a fêté son 100e capitanat avec le maillot de l'équipe de France chez lui à Nice



3 - L'équipe de France a gardé sa cage à zéro lors de ses 3 derniers matches (2-0 au Kazakhstan, 1-0 en Bosnie, 3-0 contre le pays de Galles), une 1ère depuis août-octobre 2017 et meilleure série égalée sous l’ère Didier Deschamps.



1 - Jules Koundé a fêté sa première sélection avec l'équipe de France. Le joueur du Séville FC est entré après la pause à la place de Benjamin Pavard au poste de latéral droit.

3 - L’équipe de France n’a converti que 3 de ses 8 derniers penalties (3 tirs arrêtés, 1 sur le poteau, 1 hors cadre), après avoir trouvé le chemin des filets lors des 10 précédents.





Ils ont dit





Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France au micro de Frédéric Calenge (TF1)



"Il y a eu de bonnes choses. Évidemment avec un joueur de moins cela nous a facilité la tâche, parce qu'on a une bonne maîtrise technique et donc on a eu énormément d'occasions. Par rapport à toute la semaine, c'est bien de conclure la séquence avec ce match-là."



"On va entamer une nouvelle partie de la préparation, avec une nouvelle bonne charge de travail. Avec un peu plus de réussite, le score aurait pu être plus lourd avec les poteaux, et puis le gardien qui fait un super arrêt sur le penalty de Karim (Benzema). Et c'est bien pour une première phase."