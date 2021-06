Portugal – France : Les chiffres d’une rencontre de très haut niveau

Le match entre les deux derniers finalistes de l’Euro 2016 a tenu toutes ses promesses. Beaucoup d’actions, des buts, des records. Tout était réuni pour un grand spectacle !

Il y a tout eu lors de Portugal – France. Des buts, des retournements de situation et surtout un niveau de jeu très élevé. Tout ce que l’on pouvait attendre d’une rencontre entre les Champions du monde et les Champions d’Europe. Retour en chiffres sur un match prolifique (Source OPTA) :

Les Statistiques de la rencontre

3

Pour la première fois dans l’histoire de l’Euro, trois buts sur pénaltys ont été inscrits au cours d’un même match.

4

Lors des six derniers matches entre les deux équipes, sept buts avaient marqué de part et d’autres. C’est la première fois depuis 2001 (victoire des Bleus 4-0) qu’il y a autant de buts entre Français et Portugais.

4

Pour la quatrième fois consécutive, la France termine à la première place de sa poule dans un tournoi majeur. Sous la direction de Didier Deschamps, les Bleus ont systématiquement obtenu la première place de leur groupe depuis la Coupe du Monde 2014.

2 sur 4

Lors de l’Euro 2020, deux des quatre remplaçants à avoir été remplacés sont des joueurs de l’équipe de France. Après Ousmane Dembélé contre la Hongrie, Lucas Digne a dû cédé sa place quelques temps après son entrée en jeu.

5

Avec cinq réalisations lors d’une phase de qualifications, Ronaldo égale la performance de Michel Platini en 1984. Aucun autre joueur n’a réussi pareil exploit dans l’histoire de l’Euro. Le meneur de jeu des Bleus avait alors terminé meilleur buteur de la compétition avec neuf buts.

93.6

Contre le Portugal, la France a réussi 93,6% de ses passes. Il s’agit du pourcentage le plus élevé pour une équipe dans une grande compétition internationale depuis 1980. De son côté le Portugal a affiché un taux de réussite de 90,8% dans ses transmissions de balle.

17

Sur les 17 derniers pénaltys concédés par le Bleus, 17 ont été marqués. La dernière fois qu’un gardien a mis en échec un adversaire dans cet exercice, c’était en octobre 2012. Le tireur s’appelait Cesc Fabregas.

1

En seconde période les Portugais n’ont cadré qu’une seule frappe. Il s’agissait du pénalty transformé par Cristiano Ronaldo.