Portugal – France : Les cinq points à retenir de la rencontre

Après l’impression mitigée laissée suite au nul contre la Hongrie, les Bleus ont montré pour quelles raisons ils étaient considérés comme favoris. La rencontre a été de toute beauté.

Si le début de la rencontre a été un peu timide, il n’a pas fallu patienter trop longtemps pour que le jeu s’emballe. Tour à tour le Portugal et à la France ont montré un niveau de jeu remarquable malgré la chaleur. Digne d’un match entre deux anciens finalistes de l’épreuve, mais aussi de deux prétendants à la victoire finale. Voici les cinq éléments à retenir de ce match.

Renato Sanches rayonne

Il n’a ni marqué, ni délivré de passes décisives, mais le joueur lillois a été l’homme de la première période. A la récupération et à la distribution du jeu, Renato Sanches a fait mal au milieu de terrain tricolore.

Avec Danilo Pereira, que ce soit dans le jeu long ou dans le jeu court, il a permis au Portugal de prendre l’ascendant dans la rencontre. Le duo formé avec le joueur parisien explique la domination de la Seleçao pendant les 20 dernières minutes de la première période.

Kylian Mbappé si proche du but

Il n’a pas encore marqué dans cet Euro, mais à chaque match il se crée des occasions. A la 17ème minute Paul Pogba lance Kylian Mbappé à la limite du hors-jeu, mais la frappe de l’attaquant parisien trouve les gants de Rui Patricio.

Très actif sur son flanc gauche, défensivement face à l’activité de Semedo et de Bernardo Silva, mais aussi offensivement comme en témoigne le pénalty qu’il provoque en toute fin de première période.

Après la pause et la sortie de Lucas Digne sur blessure, il a aidé Adrien Rabiot sur son côté pour éviter les attaques de Bruno Fernandes, tout juste rentré en jeu.

La France a eu un problème sur ses côtés

Jules Koundé s’est en globalement bien tiré dans un rôle qui n’est plus vraiment le sien en club. Les montées de Raphaël Guerreiro l’ont rarement inquiété et quand Diogo Jota ou Moutinho venaient dans son couloir il a répondu présent. Une prestation correcte avec cependant un moment compliqué, le pénalty concédé sur un centre de Ronaldo.

Mais le problème majeur vient de l’autre côté pour les Bleus. Lucas Hernandez est sorti à la pause visiblement pour une gêne musculaire. Il a été remplacé par Lucas Digne qui n’est resté sur la pelouse que quelques minutes, blessé à son tour. Adrien Rabiot a dépanné à un poste inhabituel pour lui, mais sa prestation a été bonne. En attendant des diagnostics précis pour les deux arrières, les Bleus n’ont plus de latéraux gauche de métier.

Benzema le réveil tant attendu

Il ne manquait que les buts à Karim Benzema. Bien en jambes à chacune de ses apparitions, le numéro 19 des Bleus voyait la réussite le fuir. Il a néanmoins pris ses responsabilités pour transformer le pénalty pour les Bleus, avant de marquer en finesse le second but des tricolores sur un appel de balle somptueux et une finition tout aussi magnifique. Dans le jeu, il a aussi participé à l’animation offensive par des décalages remarquables, à l’image de la passe pour Pogba sortie par Rui Patricio.

Ronaldo encore et toujours lui

Certes il a inscrit deux pénaltys mais au final il a surtout marqué deux buts qui envoient le Portugal en huitième de finale. Alors qu’il n’avait jamais marqué contre les Bleus le meilleur buteur de l’histoire de l’Euro est aussi le meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations.

En clair, en trois matches, il fait mieux que plusieurs équipes qualifiées pour les huitièmes où tout leur effectif n’a pas été capable d’atteindre ce total. Le match du Portugal à venir contre les Belges promet d’être aussi étincelant.