Portugal – France : quatrième rencontre lors d'un championnat d'Europe

Le match entre les Champions d’Europe et les Bleus est très attendu. C’est la quatrième fois que les deux équipes se rencontrent dans l’histoire de la compétition, avec des scénarios assez similaires.

Aucun match entre le Portugal et la France lors d’un Championnat d’Europe n’a été anodin. Avant la rencontre de mercredi soir, les deux équipes s'étaient systématiquement retrouvées dans le dernier carré de la compétition. Et les confrontations ont souvent été indécises. Retour sur les trois premières rencontres entre deux ennemis intimes.

1984

Au Stade Vélodrome de Marseille, les Bleus disputent leur demi-finale contre le Portugal de Bento et Jordao. Après l’ouverture de Jean-François Domergue, les Lusitaniens égalisent à l’entame du dernier quart d’heure par Rui Jordao qui envoie les deux équipes en prolongation.

Au cours des trente minutes supplémentaires, l’attaquant portugais inscrit un second but à la 98ème minute. Mais cette réalisation ne décourage pas les tricolores. A quelques minutes de la fin du match, Domergue inscrit lui aussi un doublé, sur une passe de Michel Platini. Alors que la séance de tirs a buts se profile, Jean Tigana slalome dans la défense et trouve le numéro 10 des Bleus qui inscrit le troisième but français. Plus rien ne sera marqué et l’équipe de Michel Hidalgo se hisse en finale.

2000

A Bruxelles, les deux nations se retrouvent une nouvelle fois au stade des demi-finales de la compétition. Après un bon début de match des Français, ce sont les Portugais qui ouvrent le score par l’intermédiaire de Nuno Gomes sur un ballon qui semblait perdu. L’attaquant trompe la vigilance de Fabien Barthez grâce à une belle frappe du pied gauche à l’entrée de la surface de réparation. Si les Bleus ont dominé la première période (10 tirs à 4), ils rentrent au vestiaire menés au score.

Mais dès le début de la seconde période, Nicolas Anelka trouve en retrait Thierry Henry qui remet les deux équipes à égalité ! N’arrivant pas à se départager malgré de nombreuses tentatives françaises, les deux nations prennent part à la prolongation. Là encore les hommes de Roger Lemerre se montrent plus incisifs. David Trezeguet tout juste entré en jeu décale Sylvain Wiltord dont le tir est repoussé de la main par Abel Xavier sur sa ligne. Zinédine Zidane inscrit le but en or en transformant le pénalty qui envoie les Bleus en finale de l’Euro.

2016

Devant son public, l’équipe de France entame bien la rencontre, à l’image d’une tête d’Antoine Griezmann, bien sortie par Rui Patricio à la neuvième minute. Les Bleus dominent une équipe du Portugal qui a du mal à se montrer et qui va perdre son capitaine très tôt. A la 22ème minute, lors d’un choc avec Dimitri Payet, Cristiano Ronaldo se blesse et doit laisser ses partenaires.

Sissoko, l’un des meilleurs tricolores lors de la finale se créait quelques instants plus tard une belle occasion, mais une nouvelle fois Rui Patricio se montrait intransigeant. Au retour des vestiaires, ni l’ancien Toulousain, ni Antoine Griezmann ne parvenaient à concrétiser la supériorité française. A la fin du temps réglementaire, André- Pierre Gignac trouve le poteau et ne peut empêcher les deux formations de jouer une prolongation comme en 1984 et 2000.

Sans la règle du but en or, ce sont les Portugais qui vont tirer leur épingle du jeu, grâce à Eder, rentré en jeu à la 79ème minute. A la 109ème il inscrit le seul but du match et offre au Portugal leur première victoire dans un Championnat d’Europe des Nations.