Portugal – France / Retrouvailles entre amis

Le remake de la finale de l’Euro 2016 est aussi l’occasion pour certains joueurs de se recroiser. Les deux équipes se composent de footballeurs qui se côtoient ou se sont longtemps côtoyés en club.

En plus du contexte de la rencontre qui décidera du classement du groupe, le match va permettre à plusieurs coéquipiers ou anciens coéquipiers de se croiser. Qu’ils soient mancuniens, parisiens ou anciens madrilènes, on vous présente ces groupes qui ont fait (ou font toujours) l’histoire d’un club mais qui seront adversaires mercredi soir.

Cristiano Ronaldo, Pepe, Karim Benzema et Raphaël Varane

Les deux premiers ont fait les beaux jours du Real Madrid, les deux derniers le font encore. Jusqu’en 2017, ces quatre joueurs étaient partenaires. Ensemble ils ont tout gagné en club, et à l’exception de Pepe, ils ont remporté ces fameuses trois Ligues des Champions consécutives.

Si le défenseur Portugais a quitté la capitale madrilène c’est aussi parce que Raphaël Varane le devançait dans la hiérarchie des défenseurs centraux. En ce qui concerne Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, ce sera la première fois qu’ils vont se croiser sur un terrain de football depuis le départ du quintuple ballon d’Or de Madrid en 2018.

Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Danilo Pereira

Pour sa première saison sous les couleurs du PSG, Danilo Pereira a convaincu. Et c’est aux côtés de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembé qu’il a gagné la coupe de France. Les trois joueurs ont souvent été associés cette saison. Ensemble ils ont atteint les demi-finales de la Ligue des Champions.

Les trois joueurs devraient être titulaires mercredi comme cela avait été le cas le 11 octobre dernier lors du match de Ligue des Nations. Mais à cette période, Danilo jouait encore à Porto. Il n’a rejoint le Paris Saint-Germain que quelques semaines plus tard.

Paul Pogba et Bruno Fernandes

Si Manchester United a atteint la finale de la Ligue Europa et a terminé à la deuxième place en Premier League, le club le doit à ces deux joueurs. Au milieu de terrain, ils ont réalisé des merveilles. Pour sa deuxième saison en Angleterre, le Portugais a marqué 18 buts et délivré 12 passes décisives, tandis que Paul Pogba est l’auteur de trois passes décisives et de trois réalisations.

C’est la deuxième saison que les deux milieux de terrain disputent ensemble à Manchester, et tous deux s’étaient aussi déjà croisés lors de la double opposition en Ligue des Nations, Bruno Fernandes n’ayant fini aucune des deux rencontres.

Kylian Mbappé Thomas Lemar, Joao Moutinho et Bernardo Silva

Ils ne jouent plus ensemble, mais ils ont fait les beaux jours de l’AS Monaco. Lors de la saison 2016/2017, le club du Rocher a pu compter sur le talent de ces quatre joueurs. Ils sont devenus champions de France et ont réalisé un parcours brillant en Ligue des Champions, atteignant les demi-finales de l’épreuve. Ils avaient au passage éliminés Manchester City, future destination de Bernardo Silva.

Ce dernier et Kylian Mbappé se sont affrontés cette saison en Ligue des Champions au stade des demi-finales. C’est le mancunien qui avait pris le dessus avec la qualification de son équipe.

Corentin Tolisso et Anthony Lopes

Entre 2013 et 2017, les deux joueurs ont fait les beaux jours de l’Olympique lyonnais. Ensemble, lors de la dernière saison de Corentin Tolisso sous les couleurs rhodaniennes, le club atteint les demi-finales de la Ligue Europa, éliminés par l’Ajax d’Amsterdam.