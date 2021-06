Portugal – France /Ronaldo, Benzema, destins croisés

Coéquipiers pendant neuf saisons au Real Madrid, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se retrouvent ce soir en tant qu’adversaires trois ans après le départ du Portugais de la capitale espagnole.

Ensemble ils ont marqué l’histoire du Real Madrid. Associés en attaque, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont tout gagné avec le club Merengue. Les deux joueurs vont s’opposer ce mercredi avec des parcours et des ambitions différentes.

L’un veut marquer, l’autre se qualifier

Pour cette rencontre, les deux joueurs n’auront pas les mêmes buts. Avant le coup d’envoi de la rencontre, Cristiano Ronaldo et le Portugal ne sont pas certains d’être qualifiés pour le tour suivant. Un point serait suffisant pour les Champions d’Europe. Mais en face, les Bleus ont d’autres ambitions. Comme l’a rappelé Didier Deschamps, la volonté de son équipe est de finir première, et le meilleur moyen d’y parvenir est la victoire.

C’est pour cela que le sélectionneur ne va probablement pas faire tourner son équipe et conserver Karim Benzema à la pointe de sa formation. Le Français est à la recherche de son premier but depuis son retour en Bleu, et cette rencontre avec moins de pression pour l’équipe de France représente une excellente occasion. Les deux anciens partenaires ne pouvaient pas faire plus opposé comme objectif : l’actuel meilleur buteur de l’Euro 2020 veut se qualifier, alors que Benzema assuré d’être en huitièmes de finale cherche son premier but.

Benzema, déjà buteur contre le Portugal

Et le numéro 19 des Bleus sait comme briller contre les Lusitaniens. En 2014, en amical, c’est lui qui ouvrait le score sur une frappe relâchée par Rui Patricio. En seconde période il décalait Paul Pogba pour le but du 2-0. Performance que Ronaldo n’a jamais réussi à faire contre les Bleus, lui qui est resté muet à chacune de ses confrontations contre l’équipe de France.

Face à des Portugais qui cherchent à jouer haut depuis le début de la compétition, Karim Benzema pourrait faire parler son talent. L'attaque française devrait bénéficier d'espaces que les joueurs offensifs tricolores pourraient bien exploiter. Mais le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro n'a pas dit son dernier mot. Il reste sur cinq buts lors de ses quatre dernières sélections et le Portugal a déjà inscrit sept buts en deux matches. Cela promet un très beau spectacle offert par les deux anciens partenaires du Real Madrid.