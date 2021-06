Portugal – France : Ronaldo, en mal de réussite contre les Bleus

Le capitaine du Portugal a déjà inscrit trois buts en deux matches depuis le début de l’Euro. Il tentera de briller face aux Bleus, une équipe contre laquelle il n’est pas en réussite.

L’équipe de France constitue une véritable bête noire pour Cristiano Ronaldo. En six matches contre les Bleus, le capitaine des Champions d’Europe n’a encore jamais trouvé le chemin des filets. Certes il a obtenu des victoires, mais la défense française semble savoir comment l’arrêter.

6 matches, 438 minutes et aucun but

La première fois que Cristiano Ronaldo croise la route des Bleus fut à l’occasion de la demi-finale de la Coupe du Monde 2006. Avec le numéro 17 dans le dos, le jeune attaquant se montre dangereux mais ne peut tromper la vigilance de Fabien Barthez. L’équipe de France s’impose 1-0 grâce à Zidane et accède à la finale.

En 2014 lors d’un match amical, il sort au bout de 76 minutes au moment où les hommes de Didier Deschamps mènent 2-0 sur des réalisations de Karim Benzema et Paul Pogba. Juste après sa sortie, le Portugal bénéficie d’un pénalty transformé par Quaresma. Un an plus tard lors d’un autre match amical il dispute 67 minutes, et les Bleus s’imposent 0-1. Lors de la finale de l’Euro 2016, il sort blessé à la 25ème minute et assiste du banc de touche au triomphe de la Seleçao.

Des matches avec peu de buts

Plus récemment dans le cadre de la Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo a croisé deux fois les Bleus (0-0 et 0-1). Pour des conclusions similaires. Aucun but inscrit, et une défense tricolore qui l’a empêché de briller, notamment Raphaël Varane son ancien partenaire madrilène.

De manière générale, il y a eu peu de buts lorsque CR7 s’est retrouvé face à l’équipe de France. En six confrontations, six buts ont été marqués. Il y a eu un 0-0 et quatre succès 1-0 (trois fois pour les Bleus et une fois pour le Portugal lors de l’Euro 2016). La défense française connaît donc bien la recette pour empêcher Cristiano Ronaldo de marquer, chose que ni les Hongrois ou les Allemands ne sont parvenus à faire au début de l’Euro. Alors qu’il est en quête de nouveaux records, et surtout de la qualification pour les huitièmes de finale, le quintuple Ballon d’Or sera sans doute très dangereux contre les Bleus.