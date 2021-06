Pour Lothar Matthäus, Kai Havertz est l’équivalent de Zidane

L’ancien joueur du Bayern Munich et de la sélection allemande Lothar Matthaüs n’a pas hésité à mettre sur le même plan le jeune prodige Kai Havertz et Zinédine Zidane.

C’est une comparaison qui devrait faire plaisir à Kai Havertz. Dans sa chronique pour le journal Kicker, Lothar Matthäus a estimé que le joueur de 22 ans soutenait la comparaison avec Zinédine Zidane, l’ancien meneur de jeu des Bleus.

« Je le compare à Zidane en termes de compétences, de techniques et de vision du jeu »

Visiblement sous le charme du joueur de Chelsea, Lothar Matthäus s’est montré extrêmement élogieux envers le 7 de la Mannschaft. Auteur d’un match réussi contre le Portugal où il a inscrit un but, Havertz est en effet un joueur prometteur.

Et l’ancien défenseur bavarois insiste sur le talent du milieu de terrain : « Je le compare à Zidane en termes de compétences, de techniques, de vision du jeu et d’anticipation d’une situation. Zidane n’a pas semblé rapide, sauf quand il touchait le ballon. Havertz aussi. »

« Même s’il n’est pas bon l’entraîneur devrait toujours l’aligner »

Auteur d’un très bon match contre les Champions d’Europe portugais, Kai Havertz peut se servir de cette compétition pour confirmer les espoirs placés en lui. Unique buteur en finale de Ligue des Champions, le joueur de Chelsea pourrait prendre une autre dimension lors de cet Euro. Mais pour Matthäus, il possède déjà toutes les qualités nécessaires : « Il a un bon œil, un bon contrôle de balle, un bon positionnement, une bonne technique. De plus il joue intelligemment. Il est sur une bonne route mais l’avenir dira s’il atteindra les sommets, s’il sera un excellent joueur ou juste un très bon. »

Le Ballon d’Or 1990 va même plus loin et voit une Mannschaft organisée autour de l’ancien joueur du Bayer Leverkusen « Havertz sera l’un des points fixes de l’équipe nationale dans les six ou huit prochaines années, quand Kroos, Müller et Gündogan auront terminé leur carrière. En regardant uniquement le talent, le coach devrait toujours l’aligner, même s’il n’est pas bon. Kai apporte tout, mais il a besoin de la confiance de son entraîneur. »