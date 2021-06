"Reste fort Chris, je t'aime" : le superbe message de Lukaku à Eriksen

EURO 2020 - Buteur face à la Russie, samedi 12 juin, Romelu Lukaku, l'attaquant de la Belgique, a passé un message de soutien à son coéquipier à l'Inter, Christian Eriksen.

Lukaku et son message pour Eriksen

C'est un magnifique geste effectué par Romelu Lukaku. Buteur à la 10e minute de la rencontre Belgique - Russie, samedi 12 juin, le joueur de l'Inter a eu une pensée pour coéquipier Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque lors de la rencontre entre le Danemark et la Finlande (0-1).

Après avoir marqué, Lukaku s'est dirigé vers une des caméras bord terrain de la pelouse de la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, avant de crier "stay strong Chris, i love you", soit "reste fort Chris, je t'aime."

"Difficile de jouer"

Après la rencontre, Lukaku a évoqué Eriksen et reconnu qu'il avait passé un début de soirée très compliqué. “C’était difficile de jouer pour moi, mes pensées et mon cœur étaient avec Christian Eriksen. Je lui dédie ma performance. J’ai eu peur. J’espère qu’il va mieux. Je pense à lui, sa compagne et ses trois enfants. J'ai beaucoup pleuré."

Avant le coup d'envoi de la rencontre, Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, avait annoncé que ses joueurs savaient ce qui été arrivée à Eriksen, son groupe ayant regardé la rencontre.

"Il y avait beaucoup de tristesse, on regardait le match en direct. Cinq minutes après, on avait notre réunion d'équipe. On n'avait pas envie de parler foot. On était très choqués, tristes. Des joueurs étaient en larmes. On pense à lui", a précisé le Catalan.